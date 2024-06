El restaurante en el que puede almorzar a las orillas de un embalse desde $20 mil

.Publicidad.

El embalse del Sisga es una presa de hormigón está ubicada en el curso del río que tiene el mismo nombre, en el municipio de Chocontá en Cundinamarca. Desde su creación se ha convertido es un espacio destinado a la diversión y recreación.

En las orillas de este lugar que cautiva con su paisaje se encuentra el Club House de Naqua, rodeado de la naturaleza y el agua, además de su restaurante Ardea. Este es un sitio imperdible para quienes quieren celebrar en medio de la naturaleza y con buena comida.

..Publicidad..

| Vea también: El paraíso del aguacate en Colombia donde puede comer hamburguesas, chocolates y más con esta fruta

...Publicidad...

En el menú encontrará opciones de entrada como ceviche que es pescado blanco fresco aderezado con lima, ají amarillo, rocoto y maíz, chicharrones, empanadas, picada que tiene Morcilla, chorizo y papita salada con guacamole, entre otras, el rango de precios de estas van desde los $19 mil hasta los $34 mil.

....Publicidad....

En cuanto a los platos fuertes se dividen en opciones; Tierra que incluyen cortes de carne como baby beef por $63 mil, lomo de res salteado por $59 mil, costillas de cerdo por $59 mil, entre otros. Veggie que son las opciones vegetarianas, el rango de precios esta entre $37 mil y $42 mil.

Los horarios son lunes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., martes y miércoles no cuenta con servicio, jueves de 1:00 p.m. a 8:00 p.m., viernes y sábados de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y domingos y festivos de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.