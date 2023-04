Dame paciencia querido(s) señor(es)

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Pensé que era una oportunidad de oro. Tres periodistas famosos, a quienes respeto y la mayor parte de las veces admiro, mayores, hechos y derechos y generalmente serios; y una abogada maravillosa a quien respeto y admiro más a menudo en su ingente e inteligente esfuerzo por introducir una perspectiva feminista en sus opiniones y la de sus colegas, Los Danieles. Pero no lo fue.

Se toma la molestia Ana de explicarnos en su columna de antier que en la sala de redacción aceptaron entrevistar a un caricaturista que por estos días es noticia porque “le descubrieron el esqueleto en el armario”: divulgaron que hace algunos años violentó a su esposa, ese es el secreto; pero lo más preocupante para nuestros tres mosqueteros de marras es que al victimario lo hayan echado del trabajo. Abrieron micrófono al agresor “para que la divulgación y el análisis del tema, no su silenciamiento, no le haga el juego a lo que uno de ellos denomina “la dictadura invisible”: aquella censura el benemérito interés del periodismo de ser imparcial: “no es una declaración de adhesión o de juicio, dice uno de ellos”. ¿Entonces qué es? A mí no me queda claro.

Varias veces la he visto irse de bruces y quebrarse los dientes en medio de los apuntes chistosos del uno, las citas cultas del otro y los deslices narcisistas del tercero que aprovechan la buena fe y la juventud de “Anita”, como le dicen, para desviar la atención y trivializar los temas que atañen asuntos que evidentemente necesitan esquivar por tres razones a mi manera de ver: miedo, machismo silvestre e ignorancia supina. Y cuando digo supina no lo hago a manera de gracejo como acostumbra decir el más viejo, que además escribe como los dioses. Lo digo porque parapetados, supinos, por encima de todas las luces que los hechos y los datos deberían darles, escapan a dichas luces metiendo la cabeza en la sombras de la estulticia que es donde mejor se esconden los machos enceguecidos por el privilegio de la supremacía masculina.

Ellos también son personajes públicos, ellos ejercen influencia, están también en el ojo público. Muchas de las opiniones de estos periodistas durante la entrevista fueron ligeras y desafortunadamente contribuyeron a oscurecer todavía más el panorama con la dificultad que estamos encarando para evitar la propagación de la peor pandemia que existe en el mundo en este momento. También los periodistas tienen que salir a dar explicaciones, ellos también tienen obligaciones con los hechos de interés público. Tienen una palabra poderosa. Con su voz golpean a muchas mujeres de nuevo y tantas veces más, porque este no es un tema de cobardes o valientes, ni de adictos o psicópatas. Es un tema de derechos humanos, es un tema de poder y control, es decir es un tema político. Y lo personal es político. Y escriben a diario sobre el poder. ¿No han entendido que lo que subyace al maltrato contra las mujeres es un tema de poder?

No pueden salir en esta entrevista a decir bobadas como que este es un país de borrachos y el alcohol les “destapa una personalidad agresiva”, que la violencia contra las mujeres es “un problema mixto”, de alcohol y otra cosa que ni siquiera es capaz de nombrar, es que es “el macho violento que les sale cuando toma alcohol”; o a sostener argumentos falaces como que la violencia de pareja íntima (VPI) es un error, un bache terrible, una estupidez o una abominable conducta. Solamente Ana Bejarano Ricaurte estuvo a la altura todo el tiempo. Y lo llamó como lo que es: un delito. Y resulta que ya no es un acto cometido contra una mujer, es un delito cometido contra una sociedad, por eso no es querellable desde el año 2012, porque la conciliación y el desistimiento no son posibles cuando se trata de un delito contra la humanidad de una persona. Bueno, pero Ana es la que sabe de derecho, ella les dirá.

En ningún momento de la entrevista se habló de machismo, qué quiere decir misoginia, tampoco se aprovechó la oportunidad para mostrar las dimensiones de la pandemia de malos tratos contra las mujeres. Evidentemente los tres periodistas nunca han estudiado nada sobre el tema aunque los convoque directamente. ¿Y saben por qué los convoca? Porque son seres humanos y para más INRI porque son hombres.

Asistí de esta manera a una charla insulsa que en buena parte es expresión misógina de banalidad y venalidad periodística. Banales por superficiales y venales porque dicha banalidad responde a la necesidad intrínseca de los hombres a proteger el pacto patriarcal: es el soborno al que se venden, ese contubernio de los iguales que se tapan las fechorías -en este caso el machismo- y lo transfiguran en otras cosas, no vaya a ser que en el espejo aparezcan las propias. La dádiva es el aplauso de los otros machos, basta ver los comentarios que suscitó la entrevista. A lo mero macho.

Me encanta hablar de las pes que sostienen al patriarcado: poder, prestigio, plata, palabra y pantuflas. ¿De cuál o cuáles de ellas estaban hablando durante esa conversación? Cuando estos esqueletos se les escapan del armario les botan hasta las pantuflas. Se les acabó la guachafita señores. Gracias a la Daniela por sus ingentes e inteligentes esfuerzos. Las hordas de feministas radicales y absolutas que no queremos a los hombres que no aman a las mujeres se lo agradecemos.