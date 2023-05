Dahiana Salazar, una nueva figura de la música en Colombia

Por: Albeiro Arciniegas |

abril 30, 2023

“Desde pequeña me ha gustado la música”, dice la joven intérprete de banda y música regional colombiana Dahiana Salazar. “A los siete años inicié con clases de guitarra, mi familia es del eje cafetero, soy de Manzanares, Caldas, y recuerdo que mi mamá ponía música de Darío Gómez y Luis Albero Posada y me fui inclinando por ese género, me fui apasionando y hoy siento que lo tengo en mis venas”.

Acaba de cumplir 18 años, a comienzos de febrero lanzó una de sus nuevas canciones, Ajena, que en las plataformas digitales alcanza miles de reproducciones, pues cuenta con una voz que la proyecta actualmente como la gran promesa de la música en el país.

“Hace año y medio inicié con mi carrera musical, es muy reciente. Y la canción Ajena es para todos esos hombres que cuando la ven a uno con otro quieren volver, es de la autoría de Ciro Quiñones, se lanzó el primero de febrero y al lado de Libre y El amor no tiene edad son mis primeras producciones”, manifiesta.

Para ella trabajar en conciertos hasta hoy resultó complejo, pues al ser menor de edad se presentaban diferentes obstáculos legales. “En el ámbito artístico no hay edad para iniciar un proyecto de vida y un proyecto musical, pero sí, me tocó ingresar con abogados a los establecimientos donde había licor, ambiente obviamente pesado para alguien como yo; sin embargo, sé que es un trabajo, simplemente asistía a cantar y me iba”, dice Dahiana.

Destaca que, por ser prácticamente una niña, “la gente me ve con ternura y la acogida ha sido muy bonita, precisamente por eso. Mi mamá se siente orgullosa de mí; ella, cuando era pequeña, le gustaba cantar, cantaba música carrilera en el pueblo y al ver sus sueños plasmados en mí se ha convertido en la mejor promotora que tengo”.

Define su estilo como “regional colombiano” y considera que nació por la música de Darío Gómez que venía con tres instrumentos: requinto, trompetas y guitarra. Dice que ahora se complementó con los ritmos mexicanos que incluyen acordeón, batería, y se da una fusión que se está imponiendo con banda y corridos.

“Soy muy joven y me encanta crecer con esta música que incluso ha llegado a gente de los sectores urbanos y de las clases ricas; ya no es una música de pueblo y conquista a las nuevas generaciones”, puntualiza.

Entre sus nuevos proyectos están, debutar como compositora, tiene dos temas de su autoría que aspira a grabar en los próximos meses, interpretar nuevas canciones con su marco musical y, por supuesto, cumplir con diferentes compromisos de conciertos en los cuales se encuentra comprometida con todo su grupo de trabajo.

Dahiana Salazar es una niña encantadora, una muñeca que parece salida de un cuento, pero lo más importante tiene el suficiente talento y la voz necesaria para conquistar el mundo de la música en Colombia. Estamos seguros que su música y estilo refrescarán los espacios que hoy ocupan las grandes figuras del género en el país como Paola Jara, Francis, Arelys Henao, entre otras. Éxitos a ella.