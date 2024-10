Cuatro empresas extranjeras y una colombiana hacen la comida de mascotas con más renombre

Los paisas del grupo Bios producen Ringo y Taste Of The Wild, Purina es de la suiza Nestle, Hills la hace Colgate y Royal Vanin el también gringo Grupo Mars

Más de la mitad de los colombianos tiene en su casa un perro o un gato, siendo Bogotá la ciudad donde en más tienen presencia, en un 65 % de los hogares. En el mundo, el crecimiento del mercado de alimento para mascotas ha sido tal, que se valora en USD 350.000 millones para el 2027, a manera de comparación, el mercado de alimentos y bebidas orgánicas para ese mismo año, sector que ha estado creciendo ante la concientización sobre el consumo de productos saludables, se estima en un menor valor, USD 310.000 millones. El crecimiento en Colombia ha sido también constante y significativo, según datos recientes, el valor del mercado de alimentos para mascotas para 2023 se estimó alrededor de 1.3 a 1.5 billones de pesos.

Un punto clave de este desmesurado incremento es la humanización de las mascotas, los dueños las tratan como miembros de la familia por lo que cada vez están más dispuestos a gastar en su bienestar. Una tendencia que ha llevado al surgimiento de alta calidades en los productos destinados para ellos, además del cuidado de la salud y servicios premium como el aseo, cuidado durante el día y seguros, la comida es el principal rubro de gastos, con una creciente búsqueda de alimentos de calidad que promuevan la salud y bienestar de las mascotas.

Varias compañías se reparten este gran negocio de alimentos con diferentes variedades de líneas de acuerdo con factores como las fases de la vida del animal. Algunas marcas son las más recomendadas por los veterinarios debido a su mayor composición de proteína animal como pollo, carne, pavo, salmón y ternera, entre estas entran marcas como Purina Pro Plan es de Nestle, Hill´s de Colgate-Palmolive, Royal Canin del Grupo Mars, Taste Of The Wild de Diamond Pet Foods y Ringo Vitaly del Grupo Bios.

El grupo Bios, nacido en Medellín, saca la cara por Colombia frente a las otras compañías, de propiedad extranjera que compiten en este lucrativo negocio con marcas populares como Ringo, seguida de multinacionales como Nestlé Purina y Mars, que también tienen una fuerte presencia. Hill’s y Diamond Pet Foods se dirigen a consumidores específicos que buscan productos premium.

Grupo Bios, la empresa paisa líder del mercado de alimento para mascotas

El Grupo Bios, es la empresa líder del sector agroindustrial en Colombia, donde participa en toda la cadena de proteína animal. El pilar del grupo fue la empresa paisa Contegral, dedicada a la nutrición animal por iniciativa de los hermanos Juan Manuel y Bernardo Mesa Posada, sobre la que se han edificado un grupo de compañías del sector agroindustrial.

Al fallecimiento del fundador Gustavo Mesa en 2015, se creó el Grupo Bios con Santiago Piedrahita como su presidente

En alimentos para perros y gatos participa con 36,1% del mercado gracias a sus marcas: Nutriss, Ringo, Filpo, Mirringo y Minino. Ringo Vitaly es su alimento super premium, libre de granos de cereales (Grain Free), con proteína de origen animal, minerales y vitaminas esenciales.

Purina del grupo suizo Nestlé es la líder mundial

El líder mundial en alimento seco para perros y gatos es Purina, fundada por William H. Danforth en 1894 en Saint Louis, Missouri, EE.UU. para producir alimento para animales de granja. Purina es desde 2001 la división de alimentos para mascotas del grupo Nestle con sede en Suiza, luego de una compra por USD 10.300 millones y la fusión con su división Friskles Nestle. Nestlé Purina PetCare es una de las divisiones más grandes de Nestlé, con plantas en América, Europa, Asia y Oceanía.

Felipe González es el presidente de Nestlé Colombia, quien tambien está a cargo de operaciones como Purina

A Latinoamerica y al país llegó en los años 70s con su marca Dog Chow, luego vendrían Proplan, Cat Chow, Ladrina, Excellent, Felix, Fancy Feast y Dentalife, productos que se distribuyen desde su planta en Mosquera, Cundinamarca. El actual presidente de Nestlé Purina PetCare es Joseph R. Sivewright quién fuera director ejecutivo de Nestlé Purina PetCare para las Américas.

Mars la empresa norteamericana que inició en una cocina familiar

La multinacional Mars, fue fundada en 1911 por Frank C. Mars quién empezó vendiendo dulces en su cocina en Tacoma, Washington junto con su esposa, y posteriormente en compañía de su hijo desarrolló la famosa chocolatina Milky Way que sería la base de una de las empresas de comida más grandes del mundo, la cual todavía pertenece en un 100 % a la familia Mars, lo que la convierte en la segunda familia más rica de los EE. UU. con una fortuna estimada en USD 117.000 millones según el ranking de Forbes para 2024.

La heredera Jacqueline Mars es la tercera mujer más rica de Estados unidos

Los miembros de la cuarta generación no solo son dueños, sino que todavía lideran la compañía, el nieto de los fundadores, Forrest Mars Jr, dirigió el negocio hasta su muerte en 2016, los bisnietos Victoria Mars y Stephen Badger han ejercido como presidentes y siguen siendo claves en la empresa. La hermana de Forrest Jr., Jacqueline Mars, se estima posee una tercera parte de la compañía fundada y según la revista Forbes es la tercera mujer más rica de Estados Unidos, su hermano John Mars quién posee otra tercera parte ocupa la posición 32 entre los más ricos de EE.UU., la otra tercera parte de la compañía estaría en propiedad de las cuatro hijas herederas de Forrest Jr.

La multinacional divide sus líneas para mascotas en “petfood” y “petcare”, la primera tiene que ver con todo lo relacionado con alimentos para perros y gatos, y la segunda abarca productos como champú para estos animales. En Colombia el negocio más grande en términos de facturación es la línea petfood, en particular, los alimentos para perro. En julio de 2019, cerraron su planta de alimentos secos para mascotas de las marcas Pedigree y Whiskas, en Malambo, Atlántico, que operaba desde 2007. El mercado colombiano es abastecido a través de importaciones.

Hill´s propiedad de Colgate-Palmolive importa su línea de alimento para mascotas

A finales de los años 1930, Morris Frank, un joven invidente, viajaba por EE. UU. con su perro guía, Buddy, promocionando la organización de perros guía Seeing Eye. Buddy, un pastor alemán, padecía una insuficiencia renal, por lo que Mr. Frank pidió ayuda al Dr. Marck Morris, quién consideró que la enfermedad de Buddy se debía a una mala nutrición, entonces junto con su esposa Louise elaboró un nuevo alimento para perros en su propia cocina, que sería el precursor de Hill´s Prescription Diet, un alimento que aún hoy se comercializa.

Francisco Muñoz es el presidente de Colgate-Palmolive para Colombia

En 1948, el Dr. Morris firmó un contrato con Burton Hill, de la empresa Hill Packing Company en Topeka (Kansas), para enlatar los alimentos, una alianza que con los años se convirtió en Hill's Pet Nutrition. El hijo del Dr. Morris, continuó la expansión de la empresa durante las siguientes décadas y creó un alimento para mascotas sanas, que se lanzó en 1968 como Hill's Science Diet a través de veterinarios y profesionales de mascotas. La empresa fue adquirida en 1976 por Colgate-Palmolive quien comercializa sus productos por todo el mundo.

En Colombia, Colgate-Palmolive abrió su primera planta de producción en 1952 en Cali, Valle del Cauca, había llegado nueve años antes con sus marcas en los sectores de belleza y cuidado del hogar, que continúan entre los preferidos de los colombianos. Sus alimentos premium para mascotas Hill´s Pet Nutrition son importados.

Diamond Pet Foods es la más reciente dentro de las líderes

Diamond Pet Foods propietaria de Taste of the Wild, es una empresa familiar que comenzó en 1970 cuando los cuñados Gary Schell y Richard Kampeter creían que los alimentos premium para mascotas podrían ser producidos a un precio accesible. Juntos, compraron una antigua empresa de molienda en la ciudad de Meta, Missouri donde nació la compañía Diamond. 54 años después, Taste of the Wild sigue siendo una empresa familiar, con la segunda generación al frente del negocio, donde Mike Kampeter es su presidente. La tercera generación de la familia ocupa puestos clave en la empresa, garantizando la continuidad del negocio que posee varias plantas en Estados Unidos. Sus alimentos se caracterizan incluyen en la mayoría de sus fórmulas contienen carne como su principal ingrediente.

En 2012 se vio involucrada en un retiro a gran escala de productos debido a la contaminación con Salmonella, por la empresa ha implementado desde entonces medidas de control de calidad más estrictas.

Cada vez las mascotas perrunas y gatunas hacen más presencia en nuestras vidas. Estas grandes compañías de alimentos se han ido posicionando en un mercado cada vez más lucrativo a partir del desarrollo de productos que se acomodan a las tendencias actuales de dietas balanceadas para estas mascotas.