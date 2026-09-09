Cuánto gana un guardián de la ciclovía de Bogotá y cómo puede aplicar al cargo. Hay convocatoria

Actualmente 272 guardianes prestan el servicio y vigilan más de 140 kilómetros de recorrido interconectados de ciclovía en toda la ciudad

Cada domingo y festivo, cuando Bogotá cierra algunas de sus vías para entregárselas a las bicicletas, los caminantes, los corredores y los patinadores, hay un grupo que llega antes y se queda pendiente de que todo funcione: los guardianes de la Ciclovía. Son 272 personas que acompañan los recorridos en más de 140 kilómetros, orientando a los ciudadanos, atendiendo sus inquietudes y ayudando a mantener la seguridad durante las jornadas.

Ahora el equipo puede crecer. El IDRD abrió una nueva convocatoria para estudiantes universitarios, técnicos y tecnólogos que quieran convertirse en guardianes de la Ciclovía y prestar este servicio a la ciudad. Las inscripciones estarán abiertas del 15 al 30 de septiembre de 2026 y quienes superen las distintas etapas del proceso, incluida una fase de inducción de cuatro meses, podrán comenzar sus labores el próximo año.

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Un sueldo de 300 mil por día de ciclovía

Además, los guías prestan el servicio de logística, atención al ciudadano y orientación. En su gran mayoría, los guardianes de la ciclovía de Bogotá son estudiantes universitarios, técnicos y tecnólogos, que ganan un salario de $300.000 por jornada lo que se suman las jornadas de ciclovía nocturnas y los lunes festivos.

La alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, abrió las nuevas inscripciones para estudiantes de educación superior ya sean universitarios, tecnólogos o técnicos que estén interesados en servirle a la ciudad y promover el uso de la bicicleta. Las inscripciones estarán abiertas entre el 15 y el 30 de septiembre de 2026.

Quienes aspiren a ser guardianes deben cumplir una serie de requisitos exigidos por el IDRD: estar afiliado a un sistema de salud y tener una bicicleta todo terreno en muy buenas condiciones. Además, debe estar registrada ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá. El aspirante debe ser mayor de edad y estar estudiando una carrera universitaria, técnica o tecnológica en etapa de pregrado. Los hombres, por su parte, deben tener definida su situación militar.

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Requisito indispensable: vocación de servicio

El IDRD exige disponibilidad las 24 horas para que puedan participar de las actividades requeridas durante el proceso, especialmente los fines de semana domingos y festivos. Además, el aspirante debe tener capacidad física plena para el desarrollo de las actividades programadas.

La entidad también tendrá en cuenta la proactividad de los aspirantes, sus habilidades comunicativas, la vocación de servicio, la capacidad de trabajar en equipo, el liderazgo, y el buen manejo de las relaciones interpersonales.

Finalizada la etapa de inscripción, el proceso continuará con las siguientes fases: se realizarán pruebas y citaciones para adelantar labores de inducción, aunque las actividades se realizarán principalmente los fines de semana.

Los procedimientos de inducción se desarrollarán durante 4 meses, según el cronograma establecido por el Instituto de Recreación y Deporte. Los bogotanos que estén interesados en el programa deben consultar la página www.idrd.gov.co donde encontrarán toda la información necesaria.

Con esta nueva convocatoria, el IDRD busca fortalecer el equipo de trabajo que cada fin de semana acompaña la jornada en la ciclovía, contribuyendo al disfrute y el bienestar de miles de ciudadanos de forma segura y recreativa.

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