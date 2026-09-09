- La última caricatura que Vladdo hizo en contra de De la Espriella antes de que lo sacaran de Noticias RCN

Aunque el canal de los Ardila Lülle no ha dado explicación a la salida del caricaturista, se presume que es porque dibujó al presidente entre bolsas con cadáveres

Un programa único en los noticieros colombianos es como el caricaturista Vladimir Flórez, conocido como Vladdo, definía su sección en Noticias RCN, la cual salió al aire por primera vez a mediados de junio del año pasado. Según lo informado por Julio Sánchez Cristo, director de Caracol Radio, las motivaciones de RCN para despedir al caricaturista serian de carácter administrativo.

Por su parte, el caricaturista se ha manifestado en sus redes sociales con otras de sus caricaturas criticando al gobierno de Abelardo de la Espriella. En los comentarios no se han hecho esperar las personas que cuestionaron la decisión del Canal RCN, propiedad de la organización Ardila Lülle, y apoyaron al caricaturista.

Otro que salió en apoyo de Vladdo fue su colega Julio César González, conocido como Matador. González calificó de "fascista" al escenario que, según el, pone en riesgo la vida del caricaturista. Aunque no son claras las razones del inesperado despido de Vladdo, desde varios sectores se ha dejado entrever que hubo molestia por una caricatura a blanco y negro que presentó en su sección del Noticiero RCN, llamada Los Trazos del Poder.

En la imagen se observa a Abelardo de la Espriella caminando entre bolsas de cadáveres de los disidentes que fueron bombardeados en una operación militar en Guaviare.

Cabe recordar que el caricaturista Vladimir Flórez ha sido un gran crítico político desde hace 40 años cuando publicó sus primeros trabajos en el diario La República. Luego de eso, hizo memorables personajes como Aleida, una mujer que se dedica a despotricar de los hombres, el amor, el sexo y la pareja, la cual tuvo gran acogida entre el público femenino.

Con esta caricatura publicada en la Revista Semana en 2015, Vladdo criticó la crisis económica y política de Venezuela. Por ello despertó gran furia en Nicolás Maduro.

También fue director de la revista Poder y, actualmente, dirige su propio periódico independiente llamado Un Pasquín. Su salida de RCN ocurre por el mismo tiempo del despido de la periodista Camila Zuluaga del programa de Mañanas Blu 10:30 a.m., dirigido por Néstor Morales. Las razones que dieron desde las directivas de Caracol fue que la decisión se tomó por supuestos problemas financieros. Esta respuesta ha sido puesta en duda debido a que la periodista ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse de sus oyentes.

También puede ver: Las posibles razones de la salida intempestiva de Camila Zuluaga de Blu Radio

Por ahora, Vladdo continuará con sus publicaciones en Un Pasquín y en sus redes sociales, donde ha seguido criticando al gobierno de turno. Mientras tanto se espera una explicación oficial sobre las razones de su salida. Sobre todo en un momento en el que la relación entre los medios y el nuevo gobierno vuelve a estar en discusión.

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