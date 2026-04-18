- Bogotá estrena nuevo tramo de ciclovía al norte de la ciudad

Desde este 19 de abril, la capital suma 3,22 kilómetros a su red, ampliando el acceso al espacio público y fortaleciendo la movilidad sostenible

Bogotá sigue ampliando su apuesta por el uso del espacio público con la apertura de un nuevo tramo de ciclovía que entrará en funcionamiento este 19 de abril. La extensión, que suma 3,22 kilómetros, se ubicará principalmente sobre la avenida Boyacá, entre calles 170 y 183, y en la calle 183, entre carreras 72 y 54D al norte de la ciudad, y busca fortalecer una de las iniciativas más emblemáticas de recreación y movilidad sostenible en la capital.

El nuevo corredor permitirá conectar sectores que hasta ahora no contaban con este servicio durante las jornadas dominicales y festivas, facilitando el tránsito seguro de ciclistas, peatones y deportistas. Con esta incorporación, la red de ciclovía continúa creciendo pasando de de 138,24 a 141,46 kilómetros. Un circuito clave para miles de ciudadanos que cada semana aprovechan estos espacios para hacer actividad física o movilizarse de manera alternativa.

Desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad encargada de la operación, se ha destacado que esta ampliación responde a la alta demanda y a la necesidad de descentralizar la oferta recreativa en Bogotá. Además de promover hábitos de vida saludable, el nuevo tramo también busca dinamizar la economía local en las zonas aledañas, donde comerciantes y emprendimientos suelen beneficiarse del flujo de usuarios.

La puesta en marcha de este corredor se suma a otros esfuerzos recientes por consolidar una ciudad más amigable con la bicicleta y el espacio público. En un contexto donde la movilidad sostenible gana cada vez más relevancia, la ciclovía sigue posicionándose como un referente internacional y una de las iniciativas más valoradas por los bogotanos.

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