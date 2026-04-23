- Los habitantes del sur de Bogotá tendrán finalmente Ciclovia los domingos: Kennedy y Bosa los favorecidas

Después de 7 años se prolongó la tradicional ruta porque el alcalde Galán habilitó la nueva avenida Guayacanes para unirla a la avenida Boyacá y así ésta se amplió

La última vez que la Alcaldía de Bogotá amplió el kilometraje de la ciclovía Bogotana fue en 2019, durante la administración de Enrique Peñalosa en su segunda llegada al Palacio Liévano.

En ese momento, la ciclovía cumplía 45 años de prestar servicio a la actividad física de los capitalinos y ese aniversario se conmemoró ampliando un tramo de 5,5 kilómetros que conectó la calle 53 con la calle 72 hasta la carrera 15, sobre la carrera 60, y la calle 66B y la carrera 58 en las Localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos. En la calzada occidental, iba de la carrera 60 desde la calle 53 en un carril compartido con parque automotor, la calle 66B, la carrera 68 y la calle 72 en la calzada norte.

Ahora, la alcaldía, a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), determinó la ampliación del recorrido habitual de la ciclovía en más de 14 kilómetros para el disfrute de más de 2 millones de personas que todos los domingos y días festivos salen a las calles hacer actividad física.

Los primeros 11 kilómetros fueron habilitados el 22 de junio de 2025, en el suroccidente y sur de la ciudad. El primer tramo, de 7,35 kilómetros, fue habilitado desde el parque El Porvenir, en la Localidad de Bosa y se extendió hasta la Avenida Guayacanes con la Avenida Boyacá, donde se conecta con la ruta ya existente y beneficia a más de 485 mil personas, no solo de Bosa sino también de la Localidad de Kennedy.

El segundo tramo tuvo apertura entre la carrera 24 y la calle 44 sur, comenzando en la esquina del parque Metropolitano El Tunal, en la carrera 24 con Avenida Boyacá, para terminar en la autopista sur con carrera 50, donde empalma con la ciclovía de la carrera 50. Este tramo cuenta con una longitud de 3,5 kilómetros e impacta y beneficia a los habitantes de tres localidades: Tunjuelito, puente Aranda y Rafael Uribe Uribe, aproximadamente unas 377.070 personas.

Sobre el tema, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo que la ciclovía es uno de los programas más querido por los Bogotanos, símbolo de una ciudad abierta, activa y en movimiento, y que ampliarla permite avanzar hacia una ciudad cuyo espacio público pueda gozarse con seguridad, alegría y salud para quienes hacen deporte todos los domingos.

En este 2025, la Alcaldía, a través del IDRD, extendió la ciclovía en un tramo de 3,22 kilómetros de longitud al norte de la ciudad. El nuevo tramo se abrió el domingo 19 de abril de 2026, y va desde la Avenida Boyacá, entre las calles 170 y 183, a la calle 183, entre las carreras 72 y 54D.

Con esta nueva extensión, la ciclovía pasó de tener más 127 kilómetros en 2019 a contar con más de 141 kilómetros de recorrido en 2026, consolidando así uno de los programas de recreación y uso del espacio público más importante y representativo de Bogotá, siendo un referente de bienestar a nivel internacional. El objetivo principal de extender la ciclovía bogotana es acercar el programa a más comunidades para promover un estilo de vida saludable y la integración social a través de la actividad física y el deporte.

Cabe anotar que la ciclovía de Bogotá se inició el 20 de junio de 1976 con la expedición de los Decretos 566 y 567, en los que se establecieron 4 circuitos para el recorrido, comenzando en el sector del Salitre, Ciudad Universitaria, Olaya, El Tunal, Parque Nacional, Funicular y Sector Norte. En 1982, durante la alcaldía de Hernando Durán Dussán, se inauguró oficialmente el primer tramo de ciclovía de Bogotá entre la calle 32 y la calle 72 por la carrera séptima o antigua calle real, con la participación de varias entidades del Distrito e incluyendo la antigua Secretaría de Tránsito y la Policía Nacional.

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