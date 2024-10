Cuánto cuesta visitar los dos bares colombianos que se posicionan entre los mejores del mundo

Muchas de las personas que visitan Colombia desean conocer su vida nocturna, pues se dice que los latinos brindan las mejores rumbas. De acuerdo con La República, a corte de 2022 en el país habían más de 70 mil bares, de los cuales solo dos bares colombianos se han hecho un lugar entre los 50 mejores bares del mundo; ubicados en Bogotá y Cartagena, uno de ellos logro posicionarse en el top 10.

En la 16ª edición de The World's 50 Best Bars celebrada en Madrid, La Sala de Laura en Bogotá, el bar de la Sommelier Laura Hernández, hija de la chef Leonor Espinosa se ubicó en el puesto 44 del listado y Alquímico en Cartagena, del francés Jean Trinh, se posicionó en el 8 lugar.

BREAKING: These are The World’s 50 Best Bars 2024, sponsored by @perrier ! How many have you visited? Learn more: https://t.co/FaUGVpRgn9 #Worlds50BestBars #50BestBars pic.twitter.com/Ucar01Zmpa

Alquímico en Cartagena

En 2023 este bar ubicado en el centro de Cartagena de Indias (Calle del Colegio n° 34-24), se llevó el puesto número 9, es decir que avanzo una casilla. El lugar ha sido reconocido en el ámbito internacional por sus tres pisos; cada uno con un sello distintivo. Además de su concepto de la granja al bar y sus cócteles que reflejan la biodiversidad de Colombia.

From furious fiestas to the feelgood farm-to-bar concept as well as a highly progressive cocktail list that showcases Colombia’s biodiversity, Alquímico has it all and claims the No.8 position. #Worlds50BestBars @perrier pic.twitter.com/DjUaPmKJAI