Cuando Shakira fue la primera colombiana en ganar un premio Grammy; le abrió el camino a Karol G

La primera edición de los premios Grammy, no los latinos, sino los internacionales que se celebraron ayer domingo, se realizó en 1959 en el Hotel Beverly Hilton de New York y aunque es cierto que entonces la industria de la música latina no era tan relevante a nivel internacional, también lo es que ese logro comenzó a verse en los años ochenta y noventa con canciones como “La bamba” de Los Lobos o “Macarena” de Los Del Río.

Fue recién en los años ochenta, cuando Luis Miguel ganó un premio Grammy y se convirtió en el primer latino en ganar un galardón del certamen –que entonces aún no tenía su edición latina–, que lo reconoció en la categoría Mejor Interpretación Mexicana o Mejor Interpretación Mexicano-Americana. En años siguientes, otros referentes latinos como Los Tigres Del Norte, Selena, Tito Puente, José Feliciano, Rubén Blades, Joan Sebastian o Maná también ganarán un premio.

Pero a Shakira (y a Colombia) le tocó esperar hasta 2001. Entonces Shakira era la gran apuesta del poderoso empresario Tony Mottola por conquistar el mundo con una cantante latina, pero que se amoldara a los estándares de la música norteamericana. Hazaña que a Ricky Martin le estaba saliendo bastante bien.

La categoría en la que triunfó Shakira se llamaba Mejor Álbum de Pop Latino y estaba nominada en ella por su MTV Unplugged, que además de ser el primero de una artista latina solista, era también uno de los primeros hechos por mujeres en general. Para cuando lo grabó tenía cuatro álbumes y sólo las canciones de los dos últimos habían llegado a las radios latinoamericanas, por lo que el concierto se preparó sólo con ese material.

Shakira no sólo es la primera artista colombiana que ganó un Grammy, sino que hasta ayer era la que más galardones sumaba con tres y estaba empatada con Juanes. Pero como esta vez no estaba nominada, era fácil que el paisa que estaba nominado a Mejor Álbum de Rock o Alternativo (por su disco Vida cotidiana, lograra rebasarla.

Lo que finalmente ocurrió, porque Juanes y Natalia Lafourcade empataron en esta categoría y compartieron el premio. Por lo que ahora Juanes es el colombiano con más Grammy Anglo con cuatro premios, superando a Shakira.

