Cuando Petro apela a las calles para que se aprueben sus reformas

Por: Armando E. Arias Pulido |

abril 17, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El presidente Petro se olvida que su poder de convocatoria ha caído verticalmente desde el momento de su posesión como consecuencia de sus actuaciones erráticas. A su última convocatoria a la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para su famoso “reformatón” en el Congreso, por ejemplo, solo asistieron entre 1.300 y 1.500 de sus seguidores. Gran parte de ellos funcionarios, servidores públicos y contratistas con licencia para que pudieran asistir a la jornada sin consecuencia alguna pese a que a los servidores públicos les es prohibido participar en política.

El mandatario en una deplorable imitación del Tribuno del Pueblo José Acevedo y Gómez, dio un errático e incendiario discurso desde el balcón de la Casa de Nariño, mediante el cual advirtió que, si sus proyectos de reformas no son aprobadas por el Congreso, se podría generar un nuevo brote de violencia como el que provocó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Según Petro, si no se aprueban, en Colombia no habrá “paz ni democracia” y “Quizás se repitan los hechos de 1938 cuando detuvieron la Revolución en Marcha. (…). Si eso es así, solo hay que recordar 1938, detener la Revolución en Marcha condujo al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (…)”.

-Publicidad.-

Envió un mensaje más a sus seguidores: “Llegó el momento de levantarse, el presidente de la República invita a su pueblo a levantarse, a no arrodillarse, a convertirse en una multitud consciente de que tiene en sus manos el futuro, el presente. Quiero una sociedad colombiana empoderada. Si fallamos, pasan por encima de nosotros; si lo logramos, les entregaremos a las generaciones que vienen un país digno, con historia”[1].

Quienes no votamos por su presidencia (cerca del 70% de los colombianos habilitados para asistir a las urnas, más o menos 26 millones), le decimos que nos encontramos de pie y que no nos arrodillaremos ante la posición dictatorial de él y de algunos de sus ministros, que no son proclives al diálogo y que, por el contrario, tratan de imponer a rajatabla reformas que no cuentan con sustento financiero, infraestructura para su desarrollo, claridad en su implementación, generan mayor burocracia y, claramente de espaldas a los requerimientos de más del 61% de los colombianos.

Publicidad.

Invitamos al Congreso de la República a que no se amilane ente el chantaje del Ejecutivo y a que no se arrodille ante la satánica mermelada, único argumento mediante el cual Petro y su ministra Corcho tienen para sacar adelante la reforma. Lo anterior, no solo para recuperar el honor perdido por el Legislativo, sino porque de aprobar ese adefesio de reforma, tal como fue radicada ante el Congreso de la República, estarían poniendo en grave riesgo la salud y la vida de los congresistas, de sus propios familiares y de sus allegados.

También lo invitamos a que observe lo que los colombianos opinamos de la reforma a la salud. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia realizó, a través de la encuestadora Invamer, una encuesta[2] con el fin de conocer la opinión de los colombianos sobre diferentes aspectos de la reforma y éstos son algunos de sus resultados: mientras el 63% dice NO estar de acuerdo con que se eliminen las EPS, sólo el 32% dice que SI se eliminen. Mientras que el 67% sostiene No estar de acuerdo con que el sistema de salud pase a manos del sector público, sólo el 30% acepta que SI. Finalmente, con respecto a la percepción que tienen los colombianos de los servicios de salud en general, así se manifestaron los encuestados: un 34% calificó esos servicios con una nota entre 4 y 5, es decir, excelente, mientras que el 39% lo ve como aceptable con una calificación de 3, y el restante 27% marcó que es un servicio malo, con una nota de entre 1 y 2.

Invitamos al presidente Petro a que demuestre su liderazgo y el de su ministra sin tener que acudir al apoyo de sus seguidores, sometiéndolos a los peligros de enfrentamientos en la calle. Son ellos dos quienes tienen la obligación de sacar adelante las populistas reformas prometidas durante su campaña presidencial y no la minoría de los colombianos que, en forma equivocada votó por su presidencia.

Finalmente, le recordamos que el escenario constitucional para el debate de las reformas es el Congreso de la República no las calles, pues desconocer la potestad del legislativo como escenario de debate de las leyes es desconocer la separación de poderes, principio básico de toda democracia, consagrado en la Constitución Política de 1991 en su artículo 113 que taxativamente establece: “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.”

[1] Revista Semana. Política. “El presidente de la República invita a su pueblo a levantarse, a no arrodillarse”: Gustavo Petro, desde el balcón de la Casa de Nariño. 14/02/2023.

[2] El tiempo. Junio 30, 2022. Colombia, país de A. Latina más resiliente frente a la pandemia: Bloomberg.