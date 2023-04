La odisea del niño caucano que descubrió el tesoro del Amazonas

A veces no nos damos cuenta de lo hermosa que es Colombia, siempre pensamos en ir a conocer Europa, Estados Unidos y países “desarrollados”. Y eso es lo que siento al pensar en la belleza natural y turística de nuestro hermosísimo territorio. Aunque es mi hogar, me he dado cuenta que no hemos explorado los bellos paisajes que nos ofrece.

Mi invitación es a que conozcan Colombia, es una verdadera aventura. En esta ocasión viajé con mis papis David y Diana y mi hermano, Juan Nicolás al Amazonas, es un destino obligado para todas las personas que deseen saber de dónde proviene el 50% del oxígeno que respiramos en el mundo, tuvimos contacto de primera mano con la naturaleza, culturas indígenas y con nosotros mismos por la tranquilidad.

Antes de aterrizar en Leticia, su capital, desde los aires divisas el más extenso, exuberante y hermoso tapete natural con un sinfín de tonalidades de verde. El Amazonas es una tierra mágica donde los árboles parecen alcanzar el cielo y la vida silvestre es tan diversa como sorprendente. En este lugar, la selva tropical cobra vida con los sonidos de los animales, la danza de los loros, los colores vivos de las flores exóticas y la sabrosura de sus comidas.

El aire húmedo y cálido lleva consigo los aromas dulces y terrosos de la selva, mientras que los ríos con formas de serpientes parecen fluir como venas en un cuerpo vivo. La luz del sol se filtra a través de las hojas de los árboles gigantes, donde los monos saltan y los caimanes acechan en las aguas. Las aves llenan el aire con sus llamados, mientras que las mariposas multicolores se posan en las flores. Es un lugar mágico donde la naturaleza es próspera y abundante, y donde uno se siente verdaderamente en conexión con el mundo natural.

Cada uno de los países hermanos que comparten esta región tiene su propia porción de la selva y sus propias atracciones turísticas únicas. En Colombia, los visitantes pueden explorar la selva, la Isla de los Micos, Macedonia, las comunidades Ticunas, el pesebre natural más grande del mundo ubicado en Puerto Nariño, Natura Park y los ríos Yabarí en canoa donde vimos delfines rosados, grises y pescamos pirañas. En Perú, pueden visitar comunidades indígenas de Puerto Alegría, Gamboa, Zacambú, IslaSanta Rosa y aprender sobre sus culturas y tradiciones, así como explorar los restos arqueológicos de las civilizaciones antiguas que habitaron la selva. En Brasil, los turistas pueden visitar la ciudad de Tabatinga, conocer el baile de las Garotas del Komara y el río Amazonas que nace en la cordillera de los Andes y desemboca tras recorrer más de 7 mil kilómetros hasta el océano Atlántico.

En el Amazonas, se puede sentir la energía y la vida que fluyen a través de la selva, y es un lugar verdaderamente mágico que deja una huella duradera en el corazón de aquellos que lo visitan.

Espero que usted, en el futuro, pueda dedicar más tiempo a explorar mi propio país y descubrir todo lo que Colombia tiene para ofrecer. Porque, al final del día, la belleza natural y turística de Colombia es algo que todos deberíamos disfrutar y apreciar.

Agradecimientos especiales a toda la gente humilde y amable que nos atendieron, al Hotel Decalodge Ticuna, a los guías de la Agencia George of the Jungle y a las comunidades Uitotos, Tucanos, Ticunas, Nukak, entre otras.