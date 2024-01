¿Cuál es la razón de que los gatos coman pasto y luego vomiten?

.Publicidad.

Quien tiene gatos puede notar sin duda que cada vez que tienen la oportunidad de salir van directo a buscar el pasto más cercano para comérselo. Aunque para algunos es un comportamiento que resulta extraño pues estos animales prefieren y deben tener una dieta de proteína animal, sobre todo de pescado, pollo, pavo o res. Pero el consumo de vegetales también les beneficia, solo que no debe ser el centro de su alimentación.

Es por eso que verlos comer plantas por su voluntad puede ser confuso, pero se trata de un mecanismo de purga. Así es, lo hacen cuando quieren aliviar trastornos digestivos y desintoxicar su organismo, según Experto Animal. Es decir, si han comido algún alimento inapropiado o en exceso para así provocar vómito y sacar las toxinas de su cuerpo. No obstante, que su gato tenga estos comportamientos son signos de alerta, así que lo recomendado es llevarlo al veterinario.

Pero no todo es malo, existen otras razones y debe aprender a detectarlas, una de ellas es que el felino necesita expulsar bolas de pelo y esto le facilita lograrlo. Por otro lado, el consumo de plantas también les ayuda a acelerar su tránsito intestinal y mejorar su digestión, pero ojo, porque esto no les ocasiona vómito, si no una mayor cantidad de deposiciones e incluso podría ver estas hierbas en sus depósitos en el arenero. Recuerde que los gatos nunca deben comer plantas como la valeriana, el diente de león, la manzanilla o incluso plantas aromáticas como la albahaca o el romero.

