Cristina Hurtado habría puesto condiciones para volver a 'La casa de los famosos' y esto decidió RCN

La primera temporada de La casa de los famosos generó bastantes polémicas, en todos los aspectos. No solo nos referimos a los que pasaba dentro de la casa, pues detrás de cámaras también hubo algunos problemas. Mucho se habló respecto a la relación de Cristina Hurtado y Carla Giraldo, pues era evidente la tensión entre ellas. Tal parece que no lograron entenderse y nunca pudo haber una buena amistad entre ambas. Sin embargo, parece que al final lograron solucionar los conflictos que tenían para seguir trabajando juntas. Aunque esto no sería del todo cierto, pues se dice que Cristina le puso una condición a RCN para estar en La casa de los famosos 2.

Esta fue la exigencia que le hizo Cristina Hurtado a RCN para estar en La casa de los famosos 2

Durante el final de la primera temporada, se anunció que el reality tendría una segunda edición. La noticia emocionó a muchos, aunque por el momento no se sabía nada al respecto. Bueno, desde hace algunos días, el canal RCN viene publicando varias novedades que tendrá La casa de los famosos 2. Sin embargo, lo más llamativo del caso es que en estos promocionales solo aparece Carla Giraldo. Debido a esto, muchos han asegurado que Cristina Hurtado no seguiría siendo parte del programa. Es que, según aseguró Frank Solano, la paisa habría hecho algunas exigencias para ser nuevamente parte del proyecto.

Todo parece indicar que el choque con Carla Giraldo aún existiría o al menos eso están diciendo. Al parecer, Cristina Hurtado le habría dicho a RCN que era ella o la actriz, pues no seguiría junto a ella en el reality. Según Solano, la presentadora no quería continuar junto a Carla, por lo que los habría puesto a escoger. Bueno, con los últimos promocionales que hemos visto de La casa de los famosos 2, ya entenderíamos la decisión del canal. Una situación bastante complicada de manejar por parte de las diferentes partes involucradas.

Parece que Cristina Hurtado no estaría en La casa de los famosos 2 y sería reemplazada.

Ahora bien, según se ha dicho, RCN ya tendría en la mira una famosa actriz para reemplazar a Cristina Hurado. Se trata de Carmen Villalobos, la famosa que ha estado trabajando como presentadora de eventos y otros realities. De llegar a comprobarse esto, sería un gran fichaje, teniendo presente el carisma y personalidad de la barranquillera. Es así como inicia La casa de los famosos 2, envuelto en varias polémicas.

