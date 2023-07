Los dueños de Peñas Blancas, el lujoso edifico bogotano, perdieron la pelea

.Publicidad.

A comienzos del año 2022 los 66 propietarios de apartamentos del conjunto Peñas Blancas tuvieron que sacar de su bolsillo los 8 mil millones de pesos que costaba reconstruir la fachada, hecha con una piedra traída desde Turquía que, inexplicablemente, empezó a desprenderse.

Escalar, la constructora que vendió este proyecto ubicado en los cerros orientales de Bogotá, recibió sucesivas demandas desde el año 2018. Cuando los arquitectos dueños de la firma, Juan Rodríguez y Héctor Uribe empezaron a vender unos apartamentos cuyo metro cuadrado costaba en su momento 14 millones de pesos, fue un éxito absoluto. Incluso figuras de la farándula como Margarita Rosa de Francisco o el mismo Juanes decidieron comprar allí. Es que, más que un conjunto de apartamentos parecía un exclusivo club social.

Hasta este viernes 28 de julio los propietarios esperaban que sus demandas fueran escuchadas. Pero la Superintendencia de Industria y Comercio ha cerrado el capítulo archivando el proceso no validando el pliego de cargos de los demandantes. Esto no quiere decir que no reconozcan que hubo descuido a la hora de la construcción de las fachadas, sino que las demandas podrían tener un vicio de forma. En otras palabras, que quedaron mal hechas.

Esto es un reversazo tremendo para los propietarios que buscan les reconozcan las millonadas que han tenido que invertir para reparar lo que iba a ser la casa de sus sueños. Ahora tendrán que empezar de cero unas demandas que arrancaron en el año 2018 y que creyeron habían solucionado pero ante la sorpresa de todos la SIC se lavó las manos. El abogado de uno grupo de los propietarios Pablo Felipe Robledo apelará la decisión. No se darán por vencidos.

