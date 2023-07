Hombres pajizos: la mina de oro para la nueva prostitución

Esto es prostitución porque el cuerpo se vuelve mercancía, ¿es virtual? Sí. ¿No hay contacto? No. ¿Cómo lo llamamos para no herir susceptibilidades? ¿Emprendimiento?

Por: Mateo Duarte del Castillo |

julio 28, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Un domingo cualquiera en la tarde estoy buscando qué ver en el fiasco que es ahora Netflix —tarea difícil, por cierto— cuando me suena en el celular la campanita esa de mensaje nuevo en Messenger.

Pienso si lo veo y si valdrá la pena responder, pero seguir perdiendo el tiempo buscando en Netflix algo decente… como que no, entonces veo el remitente: Michelle Dayana y una foto de una pelada como de 19 años que claramente no se llama así, pero si tenía cara como de Brandisnet, entonces la llamaré de ese modo. Transcribo a continuación el Chat:

-Publicidad.-

-Brandisnet: Hola bb estas muy lindo, ¿cómo estás? (sic)

-Yo: (Haciéndome el pendejo porque ya sabía para adónde va esto: -Bien gracias “Michelle” y tú?

Publicidad.

- Brandisnet: Bien bb, con mucho calor acá en Medellín, ¿y tú dónde estás?

-Yo (me seguí haciendo el pendejo): En Boyacá cerca a la cárcel de Cómbita estaba visitando un amigo, un frío el verraco, ¿conoces?

- Brandisnet: Ahhh pues no bb, mira, para ese frío te tengo contenido erótico, una amiga y yo haciendo cositas ricas, packs de fotos a 50 mil acepto Nequi y Daviplata.

-Yo: No Michelle gracias, paso.

Ni bien alcancé a escribir eso y Brandisnet ya me había bloqueado a la velocidad de un rayo, ya no le parecí tan lindo ni tan “bb”, es más, yo hubiera podido tener de foto en mi perfil un Orco del Señor de los Anillos y a ella le importaba un carajo, ya le estaba diciendo lindo a cualquier otro.

Ya todos sabemos que el negocio de las Onlyfanseras y de las Web Camer mueve millones y millones, pero lo que yo no sabía era que pobre el que se atreva a criticarles en redes, porque muchas nuevas feministas, de esas bien radicales se botan en manada a defenderlas gratis, parece.

Echaron en un mismo saco banderas e ideas feministas del Siglo XX, con un odio visceral a todo lo que se parezca al sexo masculino, en un estado de Facebook leí : “Mi Papá nunca nos maltrató ni física ni Psicológicamente, nunca nos faltó nada (educación, comida, ropa y juguetes) pero es un hombre y eso significa Patriarcado opresor, maldito seas Padre”.

A mí se me botaron en redes por decir que las onlyfanseras y las webcamers son prostitución soft, es decir, suave. “¿Y a ti que te importa lo que ellas hagan?”. “Querido, es un servicio pago, si no quieres, pues pajéate gratis en cualquier página porno, morrongo”

¿Tan queridas no?, insultan tuteando, procedí a bloquear porque responderles es atraer a más, pero aprovecho este espacio para decir: ese negocio es una prostitución porque el cuerpo se vuelve mercancía, ¿es virtual? Si. ¿No hay contacto? No. Entonces ¿cómo lo llamamos para no herir susceptibilidades? ¿Emprendimiento?

Entonces se vuelve un asunto de colegaje de género y de causa, algo así como: “Eso linda, sácales todo el dinero que puedas a esos hombres pajizos asquerosos, no importa si son de 18, 45 o 75 años tú nunca los ves y nunca te tocan”.

Pero como yo no soy tan rabón, espero de todo corazón que a una webcamer nunca le toque un tipo bien degenerado con tarjeta de crédito de cupo ilimitado que en un chat de cámara a cámara -es decir, privado -le pida cosas como introducirse-no sé- un palo de Escoba a cambio de sendas transferencias en Tokens y pues ahí se vería si hay límites o ética en tan noble oficio, y si no los hay y el rey dinero gana… pues ojalá sus colegas feministas 2.0 le hagan visita en el hospital.

Nadie sabe a ciencia cierta de aquí a 5-7 años como estará de avanzada la inteligencia artificial y la realidad virtual, (¿ya vieron las nuevas gafas de Apple? Impresionante, pero al ritmo que va en ese corto tiempo venderán sensores para los genitales y la experiencia será cada vez menos virtual y mucho más real, ¿y entonces que harán las Brandisnets ya con 30 años, si nunca aprendieron a hacer ninguna otra cosa?

¿Arrojarse a las calles a ejercer “la profesión más antigua del mundo”? ¿A ser manoseadas, penetradas, y maltratadas y toda la protección que les daba estar detrás de una cámara se esfuma?

Por favor pónganse las pilas, agúcense, inviertan todo ese platal que se están ganando en educación, empiecen desde jóvenes a cotizar a pensión y no se lo gasten en ropa, trago y Tusi como si no hubiera un mañana, porque sí que hay un mañana y no es muy alentador.