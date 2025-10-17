La generación que quiere hacer historia derrotando la abstención: 12 millones de jóvenes listos para votar este domingo

Podrán escoger entre los 45.000 candidatos inscritos para los Consejos de Juventud y votar en alguna de las 18.869 mesas instaladas en 6.372 en todo el territorio

El tarjetón diseñado para la segunda elección de los Consejos de Juventud en la historia de Colombia identifica con el color violeta y la inscripción “Procesos y prácticas” a las candidaturas que surgen de movimientos independientes, no vinculados a los partidos o movimientos políticos tradicionales. Al revisarlos, por denominaciones y cantidad, se advierte la emergencia de nuevos sectores que buscan abrir espacio a los nuevos liderazgos que busca el país.

Una revisión al azar muestra listas como las de los “jóvenes franciscanos”, “La Fundación al estilo de Mariana” y la “Corporación Planeta Tierra” que dejan sentir las primeras brisas del que podría ser un aire de renovación en la política colombiana. “El desafío es abrir del todo el espacio para que, a partir de los 14 años, nuestras jóvenes se apropien de la democracia”, dice Rodrigo Pérez, magistrado del Tribunal de Garantías electorales en el departamento del Tolima.

El nuevo impulso este proceso liderado por el registrador Hernán Penagos busca también doblarle la cerviz al espectro del abstencionismo que en los comicios de hace cuatro años alcanzó el 89,7 por ciento.

Hace cuatro años, cuando el Estado se animó a aplicar la Ley 1622 de 2013, que instauró la elección de Consejos de Juventud, las condiciones eran otras. El llamado “estallido social” hacía prevalecer, como sesgo ante la opinión, que la protesta social -civilizada o desbordada- representaba el único escenario posible que los jóvenes pudieran hacer oír sus voces.

El gobierno de Iván Duque adicionó al presupuesto nacional los recursos necesarios para que la Organización Electoral pudiera organizar los primeros comicios. Fue un proceso complejo porque el país apenas comenzaba a salir de una pandemia y porque el calendario, señalado en el mes de diciembre, no se resultó ser el más favorable. La escasa pedagogía alrededor del certamen sirvió para animar a 41.825 candidatos a inscribirse, pero alcanzó a estimular una participación masiva.

Esta vez las condiciones son distintas. La fecha fue escogida en medio del calendario académico de colegios y universidades y eso ha permitido que la propia comunidad académica haya acudido en refuerzo de la Registraduría y el Consejo Electoral para potenciar la pedagogía previa requerida por un proceso de esta naturaleza. Gobernadores y alcaldes también han hecho la tarea que les delega la ley en este campo.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica también han preparado sus listas cerradas y esperan hacerse a un buen número de curules (su número está determinado de acuerdo con el número de habitantes de cada municipio), con el propósito de preparar sus canteras para futuras aspiraciones al Congreso y a la presidencia de la República.

Los Consejos serán mucho más que cabildos de expresión, dice el Magistrado Rodrigo Pérez, ya que sus integrantes podrán incidir directamente en la formulación de políticas públicas que promuevan y fortalezcan el ejercicio de los derechos de los jóvenes, en materias tan urgentes como el acceso a la educación y la apertura de oportunidades laborales. “Los concejos, las asambleas y las juntas administradoras locales y los propios alcaldes y gobernadores podrán verlos como aliados y facilitadores en los procesos de gobernanza”, dice a su vez la politóloga Diana Real Mahecha.

El entusiasmo que se advierte esta vez ha hecho que las organizaciones de jóvenes consideran marginal el riesgo que advierte la Defensoría del Pueblo en 104 municipios afectados por problemas de orden público. “Confiamos en que nuestras ideas superen a los propios arsenales de los violentos”, declara entusiasta una joven aspirante al Consejo de Juventudes en Caloto, Cauca.

Con la consigna de que el ejemplo comienza por casa, la Organización Electoral hizo obligatorio para todos sus servidores -sin reparar en rangos, antigüedad y experiencia- una prueba de conocimientos sobre los comicios del domingo. Se trata de una manera de asegurarse de que quienes participarán en el proceso, desde la logístico hasta los escrutinios, conozca muy bien lo que se juega en ese proceso democrática.

Para ello puso en línea un curso de tres niveles, con el apoyo de podcast y otro tipo de material pedagógico, acompañado cada uno de una evaluación. Al final, quienes sortearon la prueba, en la que por orgullo corporativo y sobre todo por conocimientos y preparación nadie se iba a rajar, obtendrían un certificado obligatorio.

Así las cosas todo listo está para la elección de este domingo en la 11.702.436 jóvenes entre 14 y 28 años podrán escoger entre los 45.000 candidatos inscritos para conformas los Consejos de Juventud y votar en alguna de las 18.869 mesas instaladas en 6.372 en todo el territorio. Los jóvenes pueden consultar su lugar de votación en la app ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y también está disponible en versión web: https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/ Los menores de 14 y 17 años, que se encuentren en el censo electoral nacional de jóvenes, podrán sufragar en el puesto de votación más cercano.

