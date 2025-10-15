Los jóvenes toman las urnas y así están cambiando la forma de hacer política en Colombia

El registrador Hernán Penagos destaca que el Estatuto de la ciudadanía juvenil empieza a dar frutos con las elecciones de los Consejos de Juventud

Leyes para defender los derechos de los jóvenes en Colombia no faltan. Falta es ponerlas a andar, tal como sugirió el registrador nacional Hernán Penagos quien en vísperas de las elecciones de los Consejos de Juventud fue categórico al afirmar que “los jóvenes están reclamando un espacio en la democracia colombiana”.

Desde 1998 en el gobierno de Juan Manuel Santos, el Congreso aprobó el Estatuto de Ciudadanía Juvenil que se estableció a través de las leyes 1622 de 2013 y 1885 de 2018 (conocida también como ley de juventud), que es un marco legal para garantizar los derechos y oportunidades para la juventud colombiana. Es así que ambas leyes marcan la importancia de la participación política, social, económica y cultural de las y los jóvenes.

Reconoce los derechos de quienes tienen entre 14 y 28 años respondiendo a sus contextos diferenciales. Todo el esfuerzo está dirigido a fomentar la autonomía juvenil y a fortalecer instituciones que cumplieran con este compromiso. Con esto se busca apoyar el proceso de consolidación de la autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural de los jóvenes para que entren a formar parte de una comunidad política y en ese sentido pueda comenzar a ejercer su ciudadanía de manera consciente.

El expresidente Juan Manuel Santos durante la sanción de la ley que reforma el Estatuto de Ciudadanía Juvenil

El compromiso del Estado colombiano con los jóvenes existe y si hay alguien que quiere fortalecerlo es Penagos, tal como lo aseguró durante la presentación del Informe sobre la Implementación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en las Ciudades Capitales 2024.

Al lanzamiento del informe de la Implementación del Estatuto de ciudadanía juvenil asistieron lideres de todo el país

El evento de presentación del informe de la Implementación del Estatuto de ciudadanía juvenil fue liderado por la Escuela de Gobierno y Ética Pública de la Universidad Javeriana , la Fundación Colombia 2050 y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) que reúne a los alcaldes de las 32 ciudades capitales de Colombia.

El Registrador nacional Hernán Penagos está al frente de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud que se realizarán el próximo domingo, razón por la cual su asistencia al acto era un imperativo. Aprovechó para destacar la pertinencia del informe, de cara precisamente a las citadas elecciones.

Conozca el primer informe sobre la implementación del Estatuto de ciudadanía juvenil.

Fue claro en enfatizar: “Se trata de una herramienta muy útil que, sin duda, servirá para fortalecer el Estatuto de Ciudadanía Juvenil en Colombia. Con este instrumento, en vísperas de las elecciones de Consejos de Juventud, nos vamos a allanar a que las diferentes autoridades locales y departamentales entiendan la importancia de este Estatuto y se dispongan a abrir mayores espacios de participación para los jóvenes”.

La Participación juvenil como un compromiso transversal de la sociedad

El Estatuto diseñó un Sistema Nacional de las Juventudes, conformado por diversas instancias de participación, de igual marea, fue creado para que además de replicar las actividades realizadas por las y los jóvenes, sean también participes de procesos de incidencia frente a la construcción de políticas públicas.

Este marco institucional ahonda en la necesidad de asegurar la participación juvenil a través de la interlocución con la administración en todos sus niveles, es por ello que se impulsa la creación de dependencias enfocadas a los asuntos de juventud en las instituciones. Frente a la institucionalidad también acota una serie de obligaciones y funciones de las instituciones frente a la garantía de los derechos de la juventud. Y es por ello por lo que Hernán Penagos destaca la importancia de las elecciones de los Consejos juveniles del 19 de octubre como espacios de participación y de fortalecimiento de liderazgos juveniles y su llamado a que salgan a ejercer su derecho al voto de forma masiva porque no hay precedente, en ningún país democrático del planeta, sobre una forma de participación que se parezca a los Consejos de Juventud: popular, abierta y en cada uno de los municipios del país. La buena nueva es que ya hay 45 mil jóvenes inscritos.

El trabajo que ha desplegado la Registraduría en todos los municipios no se detiene y el momento definitivo será este 19 de octubre donde, con un trabajo riguroso de los jurados en las mesas de votación y con el escrutinio se obtengan los resultados que todo indica superaran en los de hace cuatro años cuando se estrenó esta figura novedosa de la democracia colombiana.

