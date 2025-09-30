- Consejos de Juventud: las elecciones del 19 de octubre que la Unión Europea quiere proyectar al mundo

Para el embajador Gilles Bertrand la elección de los consejos juveniles es tan importante que acompañó al Registrador Hernán Penagos en las jornadas de capacitación

Es tal la importancia que los países que conforman la Unión Europea le da a la participación de los jóvenes en el ejercicio democrático de la elección de consejos de juventud, que uno de los últimos actos del embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand, antes de dejar Colombia, fue acompañar al registrador Hernán Penagos a promover la jornada electoral del próximo 19 de octubre.

Para el embajador francés, que está a punto de concluir su misión diplomática en el país después de tres años, los Consejos de Juventud son considerados como una experiencia democrática única en el mundo. Bertrand recorrió el país, conoció y compartió con la gente de las regiones y por esto es claro en respaldar este esfuerzo de la Registraduría por asegurar una participación masiva que se expresará al final en unos consejos tan diversos como el país y sus regiones.

Esta alianza diplomática formó parte de la agenda de Penagos con los representantes internacionales como el encuentro que sostuvo el 15 de julio con representantes de 21 embajadas y 13 organismos internacionales, con el propósito de presentar las medidas para fortalecer la integridad y la transparencia en las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, Congreso y Presidencia de 2025 y 2026.

La Unión Europea no es ajena a este esfuerzo porque incluso tiene su propia estrategia para la juventud, que es el marco de la cooperación firmada con Colombia para el período 2019-2027, basado en la Resolución del Consejo de 26 de noviembre de 2018. Dicha cooperación explotará al máximo el potencial de las políticas de juventud: impulsará la participación de los jóvenes en la vida democrática, apoyará el compromiso social y cívico y tratará de garantizar que todos los jóvenes cuenten con los recursos necesarios para participar en la sociedad.

La estrategia para la juventud se centra en tres ámbitos esenciales: involucrar, conectar y capacitar. Por esto, el embajador Gilles Bertrand ha acompañado las jornadas de capacitación de Consejos Locales y Municipales, como puede verse en este video.

El próximo 19 de octubre será la gran prueba, y la meta de la Registraduría es superar en un 10% la participación de hace cuatro años, cuando se estrenó el mecanismo de participación juvenil. Ya hay 45 mil candidatos inscritos para los Consejos de Juventud, y la fuerza de los jóvenes se va a sentir en este espacio clave de participación.

Unas jornadas pedagógicas convertidas en el preámbulo de la gran fiesta democrática juvenil

Los recorridos por las regiones, liderados por el registrador Hernán Penagos, dejaron aprendizajes tanto para la ciudadanía como para la Registraduría. En medio de la alegría se ha logrado transmitir la importancia de ejercer el derecho al voto en esta instancia democrática, la cual está siendo promovida en colegios y universidades de forma masiva para que participen quienes tengan entre 14 y 28 años.

El embajador no disimuló su admiración por el proceso que se está desarrollando con la jornada pedagógica adelantada en Cali, con estudiantes del Valle del Cauca y Cauca, y que continuará en el centro del país, los Llanos Orientales y el Caribe colombiano. Precisó que los Consejos de Juventud son una iniciativa inédita que puede ser llevada como innovación a otras partes del mundo.

“Los Consejos de Juventud como mecanismo para dar participación a través del voto a los jóvenes es una iniciativa que solo existe en Colombia. Hay que seguir trabajando para que en el futuro las leyes les den muchas más herramientas y capacidades a los jóvenes para incidir en las decisiones de sus territorios”, dijo el embajador, que viene de un país defensor de la democracia por encima de todo, como es Francia.

El registrador nacional, Hernán Penagos en la ciudad de Cali en la tarea de pedagogía y capacitación para las elecciones de Consejos de Juventud

La jornada fue también la oportunidad para que el Registrador Nacional también socializara con los jóvenes la tarjeta electoral que estará dispuesta en las mesas de votación que se instalarán en cada uno de los municipios del país.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand, aseguró que el trabajo se ha concentrado en reforzar la incidencia de los Consejos de Juventud en regiones con diversas complejidades y hacer que las propuestas de los jóvenes entren al debate público en cada municipio. Una vez sean elegidos, el registrador se comprometió a presentarlos con alcaldes y gobernadores para asegurar que su voz y su representación sean tomadas en serio.

