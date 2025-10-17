Este es el nuevo celular de Oppo que redefine la fotografía y la inteligencia artificial móvil

Con diseño iridiscente, gran batería y cámara optimizada con IA, el Reno14 llega como una apuesta seria de OPPO por unir estilo, potencia y tecnología real

En un mercado saturado de teléfonos que prometen lo mismo, OPPO vuelve a sorprender con una propuesta distinta. Su nuevo Reno14 5G no busca solo competir en especificaciones, sino en experiencia: es un dispositivo que combina diseño, inteligencia artificial y rendimiento con un equilibrio difícil de encontrar.

Desde su apariencia, el Reno14 rompe con la uniformidad de los smartphones actuales. Su acabado OPPO Glow Iridiscente, creado mediante un proceso de 12 capas, logra reflejos que cambian con la luz. El modelo Blanco Ópalo, por ejemplo, ofrece un brillo perlado con textura aterciopelada, mientras que el Verde Luminoso se siente más audaz y moderno. Es un teléfono que no pasa inadvertido.

El nuevo celular de OPPO y su Fotografía con inteligencia real

Uno de los pilares del Reno14 es su sistema de cámara, impulsado por IA. Incorpora un sensor principal de 50 MP y un teleobjetivo 3.5x, una característica que antes era exclusiva del modelo Pro. Esto permite acercamientos precisos sin pérdida de detalle, ideal para retratos o fotografía urbana.

Entre sus herramientas más destacadas están Toma Perfecta AI y Recomposición AI, funciones que corrigen automáticamente fotos mal encuadradas, detectan rostros con ojos cerrados o ajustan iluminación sin requerir edición manual.

Además, el nuevo modo Party Flash AI redefine la fotografía nocturna: conserva la atmósfera de luces y sombras sin sobreexponer el fondo, logrando retratos nítidos sin borrar el ambiente.

|Le puede interesar Quiénes son los dueños del centro comercial más poderoso de Colombia, es uno de los más antiguos

Para los usuarios activos en redes, Livephoto AI permite capturar imágenes en movimiento y compartirlas directamente en Instagram o TikTok sin necesidad de convertir formatos, algo poco común en Android.

Potencia y batería que acompañan el ritmo diario

El Reno14 5G está impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 8350 de 4 nanómetros, un chip diseñado para equilibrar potencia y eficiencia. Su rendimiento mejora hasta 35 % en CPU respecto a generaciones anteriores, ofreciendo fluidez incluso en tareas exigentes como edición de video o juegos pesados.

Cuenta con 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, ampliables mediante memoria virtual. Su batería de 6000 mAh se complementa con la carga rápida SUPERVOOC™ de 80 W, capaz de recuperar horas de energía en solo minutos.

Además, su sistema AI LinkBoost optimiza la conexión incluso en zonas con señal débil, y la refrigeración interna evita el sobrecalentamiento durante uso intensivo.

Inteligencia artificial integrada y resistencia superior en el nuevo Reno 14

En colaboración con Google, OPPO integró Gemini, la IA nativa del ecosistema Android, directamente en el sistema operativo. Esto permite organizar tareas, crear recordatorios y editar imágenes mediante comandos naturales. Los usuarios nuevos reciben tres meses gratuitos de Google AI Pro, potenciando el uso cotidiano de esta función.

La durabilidad también es un punto fuerte: el Reno14 cuenta con certificación IP69, lo que garantiza resistencia al polvo, salpicaduras y hasta inmersiones temporales. Su estructura de vidrio templado y marco metálico lo convierten en un teléfono pensado para durar.

El OPPO Reno14 5G ya está disponible en el país por $3.499.900, en colores Blanco Ópalo y Verde Luminoso. Su versión Reno14 F 5G, más ligera pero con la misma filosofía de diseño, llega en Azul Ópalo y Verde Luminoso.

Más que un teléfono, el Reno14 es una muestra del equilibrio entre estética, potencia y utilidad. En tiempos en los que muchos prometen innovación, OPPO la entrega con hechos.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.