La ciudad colombiana con los arriendos más caros del país, supera a Bogotá por millones

El dinamismo económico y el atractivo turístico han llevado a esta ciudad a tener los arriendos más caros del país, incluso por encima de Bogotá

Hoy en día, muchas personas prefieren vivir en arriendo e invertir su dinero en otro tipo de negocios. Incluso esta tendencia se ve en los sectores de lujo, donde el alquiler de una propiedad puede alcanzar precios realmente exorbitantes e impagables para muchos. Lo más curioso es que los arriendos más caros del país no están en Bogotá, como muchos podrían creer, sino en una ciudad colombiana que ha ganado protagonismo en los últimos años. Le contamos de qué lugar se trata y cuáles son los precios que suele manejar.

Medellín, la ciudad colombiana con los arriendos más caros, por encima de Bogotá

No es un secreto que las principales capitales del país cuentan con zonas exclusivas y realmente costosas. De hecho, el promedio de arriendo en Colombia ha ido en aumento durante los últimos años. Según un informe del Banco de la República, en 2024 el 40,5% de los hogares colombianos vivían bajo esta modalidad, y en las zonas urbanas, el porcentaje se acerca al 50%.

Ahora bien, Medellín se ha convertido en la ciudad con los arriendos más costosos del país. Las rentas promedio de una casa en esta capital pueden alcanzar los $47,5 millones, superando a Bogotá, donde el promedio es de $45 millones. En cuanto a los apartamentos, ambas ciudades registran precios similares, con un promedio de $21 millones, una cifra que sigue siendo elevada.

|Le puede interesar Cuál es el pueblito de Antioquia donde se produce uno de los vinos más famocos de Colombia

Este fenómeno tiene una explicación clara: el crecimiento económico y turístico de Medellín. El encarecimiento de la ciudad se debe en parte al dinamismo empresarial, al aumento de visitantes internacionales y al auge de los nómadas digitales, quienes han encontrado en la capital antioqueña un destino ideal para vivir y trabajar. Estos factores han influido directamente en el aumento de los precios de arriendo.

En el listado destacan barrios como El Poblado, Laureles —considerado uno de los mejores barrios del mundo— y Envigado, todos reconocidos por su alta demanda y exclusividad. Claro que hay otras zonas de lujo en las que aún se pueden encontrar precios algo más bajos, aunque siguen siendo elevados.

Por otro lado, Barranquilla se posiciona como la ciudad colombiana con los arriendos de lujo más bajos. El promedio de las casas en alquiler ronda los $17,5 millones, y los apartamentos se ubican en cerca de $15 millones, un contraste que refleja las diferencias en el crecimiento inmobiliario y económico entre estas importantes capitales.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.