- Con un golpe de suerte Luis Carlos Sarmiento Angulo entró al negocio de los hoteles en el que hoy manda

Adquirió la corporación financiera del valle hace 20 años y por esa vía se quedó con el emblemático Hotel Intercontinental de Cali y el resto de Estelar

Fue en Cali donde inició la chispa de los hoteles de esta cadena que después, en Santa Marta con la adquisición del antiguo Hotel y Centro de Convenciones que pertenecía a la corporación nacional de turismo y luego pasó a manos de privados, inició Luis Carlos Sarmiento Angulo con lo que se convertiría en la gran cadena Hoteles Estelar hoy, que lidera la ocupación a nivel nacional.

Aunque el nombre de Luis Carlos Sarmiento Angulo suele asociarse al sistema financiero, la infraestructura o los grandes proyectos urbanos, el turismo y la hotelería también terminaron integrándose a su portafolio. Fue un camino que comenzó de manera indirecta, a través de Corficolombiana, la corporación financiera que se convirtió en uno de los principales vehículos de expansión empresarial del grupo, y que le permitió incursionar en sectores como la agroindustria, la energía, las concesiones viales y, con el tiempo, la hotelería.

La historia de Hoteles Estelar se remonta a finales de los años sesenta, cuando Cali se preparaba para albergar los VI Juegos Panamericanos. Como parte del compromiso por dotar a la ciudad de una infraestructura hotelera acorde con el evento, varias entidades públicas y privadas se unieron para crear la Sociedad Prohoteles S.A., responsable de la construcción del Hotel Intercontinental de Cali. El proyecto se levantó entre 1969 y 1971 sobre un terreno de 13.110 metros cuadrados, con la participación de firmas constructoras como Cuéllar Serrano Gómez, y Alfonso Holguín Beplat.

Hotel Intercontinental.

La inauguración del hotel contó con la presencia del entonces presidente Misael Pastrana Borrero y su esposa, en una señal clara de la relevancia nacional del proyecto. Para ese momento, Luis Carlos Sarmiento Angulo avanzaba en paralelo en la consolidación de su propio imperio empresarial. A comienzos de los años setenta ya había desarrollado proyectos de vivienda emblemáticos como Las Villas, había fundado Seguros Alfa en 1970 y, en 1972, adquirió el Banco de Occidente. Durante esa década creó la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas y, en 1974, la Corporación Financiera de los Andes, entidad que décadas después se fusionaría con Corficolombiana.

Hotel la Fontana.

En 1986, la Sociedad Prohoteles S.A. cambió su razón social y pasó a llamarse Hoteles Estelar de Colombia, marcando el inicio formal de la marca que hoy domina buena parte del mercado nacional. Un año antes había adquirido el Estelar Paipa Hotel & Centro de Convenciones y, en 1987, sumó a su portafolio el Hotel Estelar La Fontana, en Bogotá, una imponente construcción inaugurada originalmente en 1981 por el urbanista Pedro Gómez, el mismo detrás de Unicentro.

Mientras tanto, Sarmiento Angulo continuaba ampliando su influencia en el sistema financiero. En 1980 adquirió sus primeras acciones del Banco de Bogotá y, para 1988, ya controlaba más de la mitad de la entidad. El punto de quiebre llegó a finales de los años noventa, cuando compró y fusionó varias corporaciones financieras bajo el paraguas de Corficolombiana, al tiempo que fortalecía el fondo de pensiones Porvenir y estructuraba el holding que hoy se conoce como Grupo Aval.

La conexión directa entre Estelar y el grupo Sarmiento se consolidó en 2005, cuando Corficolombiana anunció su fusión con Corfivalle, entidad que, para entonces, tenía participación en Hoteles Estelar. De esta manera, la cadena hotelera pasó a formar parte del conjunto empresarial controlado por Aval, integrándose de lleno a la estrategia de diversificación del grupo.

El crecimiento de Hoteles Estelar de la mano de Sarmiento Angulo

Para 2005, Estelar ya operaba varios hoteles, incluidos proyectos en Buenaventura y el Hotel Estación, que había pertenecido a la Gobernación del Valle del Cauca. Sin embargo, la entrada de Corficolombiana marcó un punto de inflexión. En pocos años, la cadena aceleró su expansión y fortaleció su músculo financiero. En 2009 se posicionó como la cadena hotelera número uno de Colombia, con una participación cercana al 22 % del mercado y una utilidad operacional superior a los $32.000 millones.

El portafolio comenzó a crecer de manera sostenida. En Barranquilla se consolidaron proyectos como Estelar Alto Prado y Estelar Apartamentos; en Bogotá se ampliaron las operaciones con Estelar Suites Jones, Estelar La Fontana, Estelar de la Feria y Estelar Apartamentos Aeropuerto. Cartagena se convirtió en uno de los ejes estratégicos con el Estelar Playa Manzanillo y el Estelar Cartagena de Indias Hotel & Centro de Convenciones. A esto se sumaron hoteles en Ibagué, Manizales, Medellín, Santa Marta, Villavicencio y Yopal, además del primer paso internacional en Arequipa, Perú. Para entonces, la cadena ya superaba las 2.000 habitaciones.

Hotel Estelar Miraflores.

Durante la década de 2010, Estelar dejó de ser solo una cadena nacional para convertirse en un actor estructural de la hotelería colombiana. Apostó por ciudades intermedias, proyectos de gran escala y hoteles orientados tanto al turismo como a los eventos corporativos. El punto más alto de esa estrategia fue la inauguración, en 2016, del Hotel Estelar Cartagena de Indias, un rascacielos hotelero que se convirtió en símbolo del nuevo músculo de la marca.

Antes de la pandemia, los resultados financieros acompañaron la expansión. En 2013, la cadena reportó ingresos cercanos a los $200.000 millones, con utilidades significativas y nuevos proyectos en marcha. Para 2018 y 2019, Estelar proyectaba cerrar con más de 30 hoteles en Colombia, Perú y Panamá, consolidando su presencia regional.

La apuesta de Luis Carlos Sarmiento por el lujo: Grand Hyatt y JW Marriott

En paralelo al crecimiento de Estelar, Luis Carlos Sarmiento Angulo impulsó otra jugada clave: atraer marcas hoteleras de lujo al país. En 2010 llegó a Bogotá el JW Marriott, el primero de la marca en Colombia, desarrollado con capital del grupo Sarmiento y operado bajo franquicia de Marriott International. El proyecto elevó el estándar del turismo corporativo en la capital y envió una señal de confianza al mercado internacional.

Lanzamiento del Grand Hyatt.

La apuesta se profundizó en 2018 con la apertura del Grand Hyatt Bogotá, desarrollado por la Organización Sarmiento Angulo dentro de la Ciudad Empresarial sobre la Calle 26. Con una inversión cercana a los 250 millones de dólares, el hotel se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos del sector en el país, reforzando la idea de que Bogotá podía competir en el segmento de lujo a nivel regional.

El hombre clave detrás de Estelar

Buena parte de la estabilidad y el crecimiento de Hoteles Estelar también se explica por su liderazgo. Miguel Díez Trujillo, bumangués de nacimiento, preside la cadena desde hace años y es una figura central en esta historia. Desde su entrada como jefe de mantenimiento al hotel La Fontana en 1987, continuó su ascenso en diferentes cargos operativos y fue escalando hasta liderar la organización, convirtiéndose en el ejemplo más visible del programa interno Una Carrera Estelar.

Miguel Díez.

Bajo su dirección, y con el respaldo estratégico del grupo Sarmiento Angulo —incluida la participación activa de la nieta del magnate—, Estelar ha logrado transformarse sin perder identidad. Hoy, tras más de cinco décadas de historia, la cadena no solo lidera el mercado colombiano, sino que se proyecta como un jugador relevante en la hotelería regional, resultado de una alianza empresarial que redefinió el mapa del turismo en el país.

