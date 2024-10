Cómo nació y se hizo grande el Banco de Bogotá, el primero en funcionar en Colombia

.Publicidad.

En Colombia, contamos actualmente con un aproximado de 60 entidades financieras inscritas. De este número, se calcula que unos 30 son bancos, una gran cantidad, sin duda alguna. Aunque, hubo un periodo en la historia de Colombia, donde el número era mucho más reducido. Incluso, se dice que todo arrancó con uno, que es considerado como el primer gran banco de Colombia. Estamos hablando del Banco de Bogotá, el cual ya lleva más de 100 años funcionando en nuestro país. Una entidad con una larga historia y tradición en Colombia y con una historia muy llamativa.

Banco de Bogotá, sede principal.

Actualmente, esta reconocida e histórica entidad financiera hace parte del Grupo Aval. Además, seguirá siendo uno de los bancos más importantes de Colombia y seguramente se dispone a tener una larga vida útil. Es probable que el Banco de Bogotá siga, al punto de cumplir 200 años de historia en Colombia. Una entidad con una historia muy curiosa y unos inicios muy interesantes. Además, vale la pena decir que su éxito, permitió la creación de otros cuantos bancos, de los cuales, varios aún existen. Esta es la historia del que es considerado el primer banco de Colombia.

Así fue como se fundó el Banco de Bogotá en el siglo 19

Para hablar del inicio de esta icónica entidad financiera, tenemos que viajar varios años atrás, siglos incluso. Todo arranca en el año 1870, cuando realmente en el país no había un solo banco. Se dice que se habían tratado de fundar algunas entidades, sin embargo, no se tiene mucha historia de estos vanos intentos. En aquel entonces, el mercado de créditos tenía unos claros personajes que lo dominaban, la iglesia y comerciantes. Por ese tiempo no había circulación de billetes y entonces, un grupo de empresarios y hacendados bogotanos, buscaron cambiar esto.

Es así, como el 15 de noviembre de 1870, en Colombia se crea el primer banco privado del país. Se funda el Banco de Bogotá con un capital de $500.000 y con la facultad de emitir billetes. El primer director y/o gerente de esta entidad financiera fue el señor Salomón Koppel. Fue tal el éxito que consiguió esta entidad, que rápidamente en varias ciudades de Colombia se empezaron a crear otros bancos. Se dice que todo este auge de las entidades se dio por la banca libre que había en aquel entonces. Fue la época en la que más bancos se abrieron en la historia de Colombia.

Las dos entidades más reconocidas en aquel entonces fueron el Banco de Bogotá y el Banco de Colombia de Medellín. Se dice que ambas entidades, fueron las que más éxito tuvieron con el tema de la banca libre. Al parecer, la situación cambió en 1880 con la creación del Banco Nacional, por lo que las entidades privadas dejaron de gozar de esa libertad que vivieron. De todas formas, el Banco de Bogotá continuó creciendo y ganando importancia en el país. El crecimiento se fue dando con el paso de los años.

El siglo 20 y el gran auge de la entidad financiera

Por supuesto que en el siglo XX las cosas cambiaron o fueron positivas en gran medida para el banco. En 1938, la entidad vuelve a ser precursora del mercado al fundar los Almacenes Generales de Depósito S.A., ALMAVIVA. Para 1947, el Banco de Bogotá ya contaba con 105 sucursales, demostrando su gran crecimiento. Durante 1959 la entidad incorpora una de sus filiales, la Corporación Financiera Colombiana. Gracias a esto se empezó con la inversión en empresas del sector real de mediano y gran tamaño. Además de ser considerado el primer banco de Colombia, también fue el primero en tener operaciones en el exterior.

Es que, en 1967, el Banco de Bogotá estableció su primera oficina en Panamá; para 1970, esta fue convertida en filial. Para 1974 llegan a Estados Unidos al establecer una oficina en New York. Este proceso se terminaría de concretar en 1977 con la creación del Banco de Bogotá Trust Company, el cual poco después recibe otro nombre. De esta manera llegamos a 1987, cuando la entidad financiera pasa a formar parte del grupo de empresas de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Su éxito era total y actualmente, no solo cubre la totalidad del territorio colombiano. De hecho, como ya lo vimos, se expandió al exterior y hoy sigue teniendo operaciones internacionales; el Banco de Bogotá se encuentra como ya lo vimos en Panamá, aunque también en Miami y New York. De igual forma, han hecho mucho más robusto su portafolio de servicios y sigue siendo un banco en continuo crecimiento. Una entidad con más de 100 años de historia y con grandes proyecciones para cumplir 100 años más.

