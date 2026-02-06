- El empresario opita que se quedó el Atlético Huila y ahora quiere hacer un estadio privado para el equipo

Tras perderlo todo en los 90, Felipe Olave volvió a Colombia con una ambiciosa apuesta por el Huila, el urbanismo y el fútbol

Durante la década de los 90, algunas empresas lideraron el negocio de los eventos en Colombia. Personajes como Ricardo Leyva o Felipe Olave, uno de los fundadores de Showtime, fueron claves durante este periodo de tiempo. Sin embargo, la gente dejó de responder, los patrocinadores privados dejaron de apoyar y para algunos, el negocio se cayó. Felipe Olave, ingeniero huilense, se quedó sin dinero y se fue a la quiebra.

Hoy es una historia clave para el huilense que aspira convertir a Neiva y el Huila en uno de los puntos más modernos de Colombia. Hoy no solo es propietario de la marca 'Atlético Huila', también es dueño de un medio de comunicación e incluso ha empezado a desarrollar proyectos urbanos, incluyendo un nuevo escenario deportivo para el equipo que transformará. Pero para poder lograr el éxito, Felipe tuvo que enfrentar problemas económicos e incluso tuvo que salir adelante en un país extranjero.

De exitoso empresario a migrante en busca de un nuevo futuro

Felipe Olave fue un empresario importante del entretenimiento durante los 90, trajó junto a otros colaboradores a artistas de talla mundial. Pero el negocio cayó y lo que consiguió terminó yendose de su vida. Sin otra solución, decidió arrancar para Estados Unidos con su esposa, dominaba el idioma, pero no tenía un solo negocio y tampoco ingresos, por lo que tenía todo cuesta arriba.

Terminó en Miami, sin papeles, pero, una visita inesperada le cambió por completo el panoráma. Un hombre se acercó pidiéndole asilo político, lo que lo llevó a tomar la iniciativa de trabajar a favor de los migrantes que, así como él, estaban en búsqueda de ayuda legal en Estados Unidos. Entonces decidió montar Inmigración Al Día, una empresa que ya lleva más de 20 años funcionando y se ha convertido en todo un caso de éxito.

Por lo que ha revelado, en 2022 ya contaba con unos 400 puestos de trabajo, brindando apoyo a más de 360 mil personas en toda Latinoamérica. Aunque la situación ha cambido desde que llegó Trump al poder en 2025, Felipe ha buscado asesorar a inmiugrantes para que puedan formalizar su situación. Incluso cuenta con su propio de abogados, los cuales se han convertido en la salvación de muchos extranjeros que han buscado tener su propia casa o crear una compañia en Estados Unidos.

Pero su nombre no solo está escrito en Estados Unidos, pues en Colombia también está dejando una huella importante y más que todo en el Huila, donde tiene grandes planes.

La pasión de Felipe Olave que transformará el departamento y el Atlético Huila

Aunque en 2022 el nombre de Felipe empezó a retumbar en medios del país, por su labor con los migrantes, ya en 2023, el huilense resonó por todo el país. Un multimillonaria compra lo volvió famoso, pues Olave concretaba la adquisión del medio La Nación, del Huila, tras haber tenido una conversión con Jesús Oviedo, su anterior propietario. Aunque, fue hasta 2024 en que Felipe Olave logró hacerse con el medio.

Estas fueron a penas las primera movidas del ingeniero que, rápidamente empezó a imaginar nuevos proyectos en el Huila. De hecho, Olave es también el empresario que lidera actualmente el megaproyecto 'Mirador del Magdalena', un enorme complejo urbano que contará con viviendas, hotel y zonas comerciales en Neiva, Huila. Este proyecto también cuenta incluso con una torre de apartamento con vista al río Magdalena, llamado 'Olave Tower'.

Además, este mismo proyecto contará con un auditorio con capacidad para 1.200 personas, y una moderna sala de expocisiones. Sin embargo, el proyecto más ambicioso es el Atlético Huila, equipo que ha dejado muchas dudas desde la adquisición de Michel Deller, ecuatoriano que también es dueño de Independiente del Valle.

Aunque se pensó que este hombre cambiaría por completo el destino del equipo de este departamento, en diciembre de 2025, Maruán David Issa, presidente del equipo, entregó de manera formal la marca Atlético Huila a Felipe Olave Blackburn. La ficha en la Dimayor que tenía el Atlético Huila terminó trasladada a Yumbo, Valle del Cauca, por lo que el futuro del equipo opita, terminó en la manos de este empresario.

Es justamente él, quien ya presentó el inicio de las divisiones de menores del Atlético Huila, la cantera del equipo desde donde arranca este proyecto, el cual se presentará de manera oficial el 8 de febrero. Aunque, este es a penas el inicio de todo, pues entre sus planes, también esta la construcción de un estadio.

Nuevo estadio del Huila.

Por lo que se sabe, este estadio costará entre $55.000 y $65.000 millones yse espera que el escenario tenga una capacidad para 15.000 personas, ampiable a 30.000. Además, se espera que este escenario sea multipropósito y se puedan desarrollar allí eventos deportivos, conciertos, ferias, espectáculos y algunos eventos culturales.

De esta manera, Felipe Olave sigue su camino para transformar el departamento en el que nació, invirtiendo grandes cantidades de dinero y estando al frente de varios proyectos

