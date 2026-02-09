- La persecución a Chiquito Malo, primer choque entre Mindefensa y el Comisionado de Paz tras la reunión con Trump

La reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington en la que apareció el nombre de los tres máximos cabecillas a. Chiquito Malo del Clan del golfo, a. Pablito del ELN y a. Mordisco de las disidencias de los Farc como objetivos militares del gobierno tuvo eco inmediato en Colombia. El poderoso Chiquito Malo con el que el gobierno adelantaba un diálogo hacia una negociación de paz que estaba avanzando, pausó de inmediato el proceso.

La delegación de paz en este proceso integrada por María Gaitán Valencia, Víctor Negrete Barrera, Águeda Plata y Armando Valbuena, bajo la coordinación de Alvaro Jiménez, la mano derecha del Comisionado de paz Otty Patiño, había logrado progresos importantes en los diálogos en Doha, Catar. Un acercamiento tan importante para la Paz Total que ameritó viaje del Presidente Petro a reunirse con el Emir de Catar para dejar en firme el apoyo de ese país a la negociación además de conseguir comprometer como garantes como Catar, Noruega, España y Suiza.

Se habían acordado ya tres zonas de ubicación temporal, dos en el Choco y una en Tierralta, hacia donde presuntamente se dirigía para coordinar el traslado de tropa, el segundo al mando del Clan del Golfo, José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, cuando se ahogó en el río Esmeraldas a comienzos de la semana.

No había regresado aun al país el Ministro de defensa, quien preparó la agenda de la Casa Blanca con varias avanzadas a Washington, cuando Pedro Sánchez ya estaba publicando el aviso del “Se buscan y la recompensa de 5 mil millones por cada uno de los tres cabecillas.

Uno de los pilares de la cooperación internacional entre los Estados Unidos y Colombia es la acción decidida contra todos los “capos” u “objetivos de alto valor” del narcotráfico, sin distinción alguna. Esto incluye tanto a los llamados “capos invisibles”, que delinquen de manera… pic.twitter.com/5sjshjMT3g — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) February 4, 2026

Esta decisión acogida por Washington le puso un taco de dinamita a los acuerdos del gobierno alcanzados con el Clan del golfo. Por esta razón el Comisionado de paz Otty Patiño no dudó en reaccionar con una comunicación oficial desde su oficina en donde recordaba que se había pactado una suspensión de órdenes de captura contra los negociadores Jovanis de Jesus Avila (Chiquito Malo) y Orozman Orlando Osten, José Demoya, Luis Armado Pérez y Elkin Casarrubia. Recordó la Resolución 274 del 24 de diciembre de 2025 expedida por la Consejería Presidencial a su cargo que claramente volaba en mil pedazos con la orden de Mindefensa que minaba la confianza construida con esa poderosa y compleja organización armada con gran presencia en el Caribe colombiano.

La certeza que quiso transmitir Otty Patiño diciendo que tanto el Ministerio de defensa como la Fiscalía estaban al corriente del acuerdo, quedó en el aire después de la declaración de la Fiscal General Luz Adriana Camargo quien a través de una resolución emitida este jueves, negó lo afirmado por el Alto Comisionado en su comunicación.

En el centro de esa tensión quedó la delegación del Gobierno en la mesa de Doha y el propio Otty Patiño quien parecería haber perdido el pulso con el Ministro de defensa Sánchez que le ganó terrero con la reunión de la Casa Blanca, alineado con la línea dura, guerrerista, del Presidente Trump y su equipo frente a las organizaciones del narcotráfico, así se presenten camuflados de guerrilleros.

La Consejería de Paz insiste en que existen mecanismos jurídicos para permitir el tránsito de los negociadores y de los combatientes hacia zonas de ubicación temporal, como parte de un proceso de sometimiento y negociación, pero a Chiquito Malo parece ya no creer.

Por parte del ELN, tras la comunicación del ministro Sánchez, en la que también reconfirma que las Fuerzas Militares tienen la orden de ir detrás de alias Pablito, uno de sus máximos líderes, ya hubo la primera ofensiva por parte de esa guerrilla el pasado fin de semana. Miembros del ELN, que fueron capturados, y uno dado de baja, atacaron con un cilindro bomba, el batallón en Ocaña, Norte de Santander

La pregunta es ¿dónde está parado el Presidente Petro quien le había apostado, como su gran propuesta de gobierno a la Paz Total y que tras la reunión de Washington y el empoderamiento de la línea dura de la guerra, parecería estar volando en mil pesos.

