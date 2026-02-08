El chileno de Alejandro Weinstein que destronó a los Minski de Procaps está en líos con otra de sus empresas

La justicia tiene la lupa puesta en Gauzy una empresa israelí pionera en tecnologías del vidrio y control de luz de la que Weistein es socio y fue de la junta

El empresario chileno Alejandro Weinstein quien comenzó la toma de la farmaceútica barranquillera Procaps en 2021 cuando entró como socio y cuatro años después había destronando a los Minski, tiene otra participación importante en Gauzy Ltd., una empresa israelí pionera en tecnologías de control de luz y visión.

Weistein aparece como el segundo mayor inversionista y más antiguo (excluyendo a los fundadores). Gauzy, atraviesa una profunda crisis tras la demanda colectiva interpuesta el 4 de febrero por el bufete Schall Law Firm en Estados Unidos. La acción legal alega fraude de valores, argumentando que la compañía realizó declaraciones falsas y engañosas al mercado sobre su situación financiera. El centro del conflicto radica en el impago de deudas por parte de varias filiales en Francia, lo que puso en riesgo de incumplimiento sus líneas de crédito garantizadas, un hecho que no habría sido comunicado con transparencia a los inversores.

Fundada en 2009 en Tel Aviv, la empresa logró hitos significativos antes del litigio, como su debut en el Nasdaq en junio de 2024, donde recaudó 75 millones de dólares. Durante el ejercicio fiscal 2024, reportó ingresos por 103,5 millones de dólares (un aumento del 33 % con respecto al año anterior) gracias a la demanda de sus vidrios inteligentes en sectores como la aeronáutica y automoción, colaborando con gigantes como Mercedes-Benz y Air France. Su éxito le ha permitido establecer filiales en varios países y atiende a clientes en más de 60 países a través de canales de distribución directa. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando el mercado conoció los problemas de liquidez, provocando daños financieros a los accionistas.

En este contexto se destaca el papel de Alejandro Weinstein, quien se vinculó a la empresa como inversionista en 2016 y participó como miembro de la junta directiva. En julio de 2025, cuatro meses después de presentar el informe anual ante la Comisión de Bolas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), Alejandro Weinstein y el CEO y fundador adquirieron 550.000 acciones adicionales para mostrar confianza (en un momento en que el valor de la acción había caído más del 44%), Weinstein adquirió 340.000 acciones, y Eyal Peso las restantes 210.000 acciones en una transacción privada a un accionista existente.

Luego de la reunión general anual de accionistas en agosto de 2025, Alejandro Weinstein fue nombrado nuevamente director del Consejo de Administración, cargo que asumió el 1 de noviembre de 2025 pero su permanencia fue breve, se retiró a finales de diciembre. Weinstein sin embargo, expresó su apoyo a la compañía en sus esfuerzos continuos por ejecutar las operaciones comerciales, las iniciativas estratégicas y obtener financiación adicional.

La demanda por fraude de valores llevó a que Gauzy Ltd entrara en una importante reestructuración de su junta directiva y administración que incluyó la salida de Weinstein y otro director del Consejo y el nombramiento de un nuevo director financiero interino tras la renuncia del anterior. La compañía anunció una línea de financiación de 50 millones de dólares proveniente de los actuales accionistas para soportar la operación.

Según el CEO y fundador, Eyal Peso, la compañía se está centrando en iniciativas de liquidez, estabilizar el negocio y fortalecer el directorio con miembros independientes. Gauzy ya ha proporcionado casi 8 millones de dólares en fondos a las filiales francesas, con el fin de fortalecer su posición financiera. Las filiales ya han presentado un recurso de apelación contra las resoluciones ante el Tribunal de Comercio de Lyon, y la dirección de la Compañía continúa colaborando con los administradores para supervisar el proceso.

