- Con remezón en la junta de Ecopetrol se prepara la llegada del candidato de De la Espriella para la Presidencia

El exministro Luis Felipe Henao aliado del presidente electo tomó las riendas hasta la asamblea donde se buscará que Joaquín Gutiérrez sea cabeza de la petrolera

El remezón en la junta directiva de Ecopetrol llegó con el nombre de quien sería el escogido por el presidente electo para presidir la petrolera estatal: Joquina Gutiérrez Caballero. Abogado samario, gerente durante muchos años de De la Espriella Lawyers forma parte del sanedrín del Tigre, a quien agradeció públicamente junto a Carlos Suarez, el estratega de comunicaciones, por su apoyo en la campaña.

La renuncia a la junta directiva de la presidenta Ángela María Robledo y Tatiana Roa, ambas cercanas al Presidente, abrió la puerta para la recomposición del órgano directivo. Asume la presidencia a Luis Felipe Henao, representante de los fondos de pensiones El exministro de Vivienda se ha consolidado como una voz opositora, quien cuenta con el respaldo de De la Espriella a quien apoyó en la campaña.

Como vicepresidente se mantuvo Hildebrando Vélez, el papá de la ministra del medioambiente Irene Vélez y quien también estuvo en la cartera de minas y en el consulado de Londres, un ambientalista radical cercano al Presidente y exasesor de Francia Márquez en el Cauca.

Robledo y Roa son las primeras en hacerse a un lado con la llegada del nuevo gobierno. Lo había hecho en mayo pasado Gonzalo Castaño por diferencias con el Presidente.

Los cambios de junta, tal como corresponde a una empresa enlistada en la Bola de Valores de Nueva York deben ser informados, dado que se redujo sus miembros, pero podrá seguir deliberando mientras se convoca a una asamblea general de accionistas para conformar una nueva junta.

Por su parte a Ricardo Roa, quien arrastra casos judiciales de la financiación de la campaña y el tráfico de influencias en la adquisición de un lujoso apartamento en el Chicó, se le frustró su pretensión de regresar al cargo después de su licencia no remunerada, hasta la próxima asamblea. El próximo 31 de julio tendrá que presentar su carta de renuncia y se le prolongará el encargo a Juan Carlos Hurtado.

El nuevo presidente tendrá que manejar la entrada el fracking anunciado en campaña, uniéndose a otros países que lo han aprobado a última hora, como México. También tendrá que poner en marcha una política frente a los hidrocarburos y la industria extractiva que no es coincidente con la que llevó a cabo Gustavo Petro estos cuatro años. Por eso etan importante unss transición exprés.

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Los cambios en vicepresidencias

El remezón también llegó las vicepresidencias. Bayron Arley Triana Arias presentó su renuncia como vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición, de la cual quedó encargado Alfonso Gómez Cabarcas, actual gerente general de Refinería, a partir del 1 de agosto y hasta que se designe un titular.

Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros dejará la Vicepresidencia Corporativa de Talento Organizacional el 31 de agosto y el 1 de septiembre, Juan Pablo Amaya Ibáñez, actual gerente de Talento Organizacional de Hidrocarburos, ejercerá el cargo hasta que haya un reemplazo en propiedad.

El petróleo que ha sido clave en las finanzas de Colombia y el gas que ahora se está importando tendrán las nuevas rayas del Tigre.

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