La sacudida de Ecopetrol para enfrentar la escasez de gas con 2 megaproyectos en el Pacífico y el Caribe

Ricardo Roa y el presidente encargado se asociaron con la regasificadora del Pacífico que lidera Óscar Isaza y la del Caribe de la gringa Frontera Energy

La junta directiva de Ecopetrol entendió que tocaba jugársela para evitar la anunciada escasez de gas y por esto propuso impulsar proyectos de envergadura. Le apostó a dos regasificadoras: la Pacífico y del Caribe, ambos con socios privados. La iniciativa del Pacífico empezó a andar con Ricardo Roa en la presidencia de la petrolera quien abrió la licitación y la ganadora fue PIO S.A.S. (Puertos, Inversiones y Obras S.A.S.) de propiedad de Oscar Isaza, mientras la del Caribe la puso a andar su reemplazo provisional en la Presidencia Juan Carlos Hurtado y el socio es la canadiense Frontera Energy presidida en Colombia por Orlando Cabrales. .

La Regasificadora del Pacífico va cumpliendo itinerario tras un año largo de haber sido adjudicada, en marzo de 2025. La experiencia de Oscar Isaza como estructurador de proyectos, como lo hizo con Puerto Antioquia en el golfo de Urabá quedó a prueba. Esta se desarrollará en Valle del Cauca entre Buenaventura y Buga; es la primera terminal de importación de gas natural en la costa pacífica que será transportado en carrotanques hasta Buga donde se conectará con la red nacional.

El gas natural es transportado por carrotanques desde la costa hasta la planta de Buga

El esquema de operaciones contempla la recepción de buques con gas natural licuado GNL en Buenaventura, el almacenamiento flotante y posteriormente el proceso de regasificación en Buga para inyectar el combustible al Sistema Nacional de Transporte.

Maquinaria e insumos que llegan por el mar

El proyecto ya cerró financiación por USD 130 millones con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y BTG Pactual, tiene contrato de largo plazo con Ecopetrol bajo el esquema take or pay, y su capacidad inicial es de 60 millones de pies cúbicos de gas diarios. En este mes de mayo que termina debe quedar lista la obra civil en el terreno de 10 hectáreas, en la vereda El Vínculo, ubicada en la vía Buga – Guacarí, que alojará la planta de regasificación. También llegan de China los equipos necesarios para este proceso y ya los primeros están en el Valle del Cauca.

El proyecto abastecerá al suroccidente, muy vulnerable a la interrupción del suministro energético

En julio llegará a Buenaventura el barco que almacenará y descargará el gas, conocido como Unidad Flotante de Almacenamiento (FSU por sus siglas en inglés), de la naviera belga Exmar, que arrendará y operará la unidad flotante por un período firme de cinco años, con opciones adicionales de prórrogacomo Unidad Flotante de Almacenamiento (FSU por sus siglas en inglés), de la naviera belga Exmar, que arrendará y operará la unidad flotante por un período firme de cinco años, con opciones adicionales de prórroga.

La terminal servirá especialmente para atender demanda industrial, térmica y residencial en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el Eje Cafetero. Además, podría convertirse en un nuevo hub energético y logístico para Buenaventura. Si todo sale como está previsto, PIO S.A.S. comenzará las primeras pruebas de regasificación en agosto.

Ecopetrol considera este proyecto estratégico porque permitirá abastecer el suroccidente, que históricamente ha sido vulnerable ante interrupciones del suministro energético; además porque podrá reducir riesgos de escasez mientras avanzan los proyectos costa afuera en el Caribe, como Sirius 2, que entrará en 2029 triplicando las reservas de gas del país y podría cubrir el 40 % de la demanda colombiana.

En el Caribe despega otra gran gasificadora

En el caso del proyecto del Caribe, Ecopetrol en cabeza de Juan Carlos Hurtado, firmó un acuerdo estratégico con Frontera Energy, liderada por Orlando Cabrales, para utilizar la infraestructura de Puerto Bahía (cerca de Barú). Este mes, ambas compañías anunciaron que obtuvieron los permisos regulatorios y ambientales necesarios para iniciar la fase definitiva de construcción y contratación.

La capacidad proyectada del sistema caribeño llegará hasta 300 millones de BTU diarios en una primera etapa y podría alcanzar cerca de 400 millones de pies cúbicos diarios hacia el final de la década, lo que representaría cerca del 40 % de la demanda nacional de gas.

El proyecto aprovechará la infraestructura instalada de Frontera Energy cerca de Barú

Aunque el proyecto aprovechará la infraestructura existente, se contempla inversión de USD 80 millones a cargo de Frontera Energy.

La aprobación de los permisos de parte de la ANI y la Anla permite a Puerto Bahía avanzar en los procesos de contratación de servicios logísticos, en el cierre contractual de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (Fsru), y en las compras, construcción e integración de infraestructura para garantizar la entrada en operación en diciembre de 2026.

Una FSRU (Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación, por sus siglas en inglés) es un buque especializado que almacena Gas Natural Licuado (GNL) y lo convierte de nuevo a su estado gaseoso para enviarlo a tierra firme a través de gasoductos

Garantizar la regasificación desde esta terminal implica, además de la Fsru, la construcción de dos tramos de tubería, uno de 2,2 kilómetros y otro de 200 metros, que se sumarían a una red de 7,8 kilómetros. Esto permitirá que el gas importado se incorpore al Sistema Nacional de Transporte de Promigas.

La comercialización culminó el 15 de mayo con la firma de contratos con los distribuidores y comercializadores. La meta de Ecopetrol es que esta terminal entre en operación entre finales de 2026 y el primer trimestre de 2027.

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