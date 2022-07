Con razón tanta soberbia: La Liendra confiesa que odia la palabra humildad

.Publicidad.

Mauricio Gómez apodado como La Liendra se hizo popular por un video que publicó en el 2015 en el que se burlaba de propia situación económica y donde enseñaba que solo tenía un par de zapatos. Rápidamente, la publicación se hizo viral y esto lo llevó a seguir compartiendo contenido hasta llegar a conseguir más de 6 millones de seguidores.

Sin embargo, el éxito llegó con dinero por lo que el influencer se mudó de vivienda y empezó a darse ciertos lujos lo que conllevo a que algunos internautas criticaran su cambio de comportamiento como se vio recientemente en Instagram donde La Liendra utilizó el cajón de “déjame una pregunta” con el fin de interactuar con sus seguidores, pero en vez de recibir interrogantes recibió fue juzgamientos.

“La plata lo cambió para mal” decía una de las afirmaciones. Ante esto, el creador de contenido contestó: “Bueno mi forma de ser no ha cambiado. Soy el mismo del colegio la humildad no la he perdido porque para mí la humildad es tratar a todas las personas iguales y con respeto. Y la plata no me cambio a mal porque no he matado a nadie, no hago daño y antes con ella he sacado a mi familia adelante”.

Así sucesivamente, La Liendra fue respondiendo a cada uno de los señalamientos que le hicieron, pero su respuesta más polémica fue en la que aseguraba que odia la palabra humildad. “Parce la palabra que más odio en el mundo es humildad. Las personas no saben que es tener humildad creen que si tú te compras un carro pierdes la humildad, creen que si vives en un lugar pierdes la humildad…” llegó a explicar el influencer para defenderse de sus detractores.

