La locura que desató la muerte de Darío Gómez, fanáticos lo despiden bañándose en guaro

Tomándose en serio los versos de la canción Nadie es eterno en el mundo, los seguidores no lloraron su partida, al contrario, se bebieron su recuerdo

Tras el anuncio de la muerte del Rey del despecho, las reacciones no se hicieron esperar. Los mensajes por parte de amigos y cercanos llegaron, sorprendidos por el suceso repentino. Como era de esperarse, varios de los seguidores de Darío Gómez también se desplazaron inmediatamente a la Clínica las Américas, donde falleció el cantante. Las muestras de amor por parte de los fanáticos han perdurado desde anoche y parece que no pararán.

Hasta caballo se trajeron para la Clínica las Américas los fanáticos de Dario Gómez pic.twitter.com/GYE3J5s1DV — CATALINA BOTERO (@cataboterotv) July 27, 2022

Sin embargo, algo que ha llamado la atención del caso es que, sus fanáticos se han tomado muy a pecho las letras de Darío Gómez. Pocas lagrimas se han visto en los videos publicados en redes, siguiendo los siguientes versos "cuando ustedes me estén despidiendo, con el ultimo adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno".

La pasaron bueno los seguidores de Darío Gómez anoche pic.twitter.com/nj7x8Wdg3p — Ana (@PuraCensura) July 27, 2022

Y es que a punta de alcohol, la gente ha despedido al Rey del despecho, incluso en las calles hay quienes arrojan guaro al cielo y terminan bañados en este, en el siguiente video de la revista Semana se puede ver la celebración de los seguidores.

Lo curioso de esto es que para su funeral prohibieron la entrada de alcohol y personas en estado de embriaguez, lo cual generó muchas reacciones por parte de la gente que no estuvieron de acuerdo con la medida. Una perdida que le le dolió a la gente y que quieren matar a punto de trago.

No pues mejor hubieran invitado a un rosario por zoom — Juliana Uribe (she/her/ella/ela) 🦦 (@julyuribev) July 27, 2022

