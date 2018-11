Con Pipe Bueno finalizó el Festival Totachagua 2018

Desde tempranas horas de la mañana decenas de familias llegaron hasta la vereda Puente de Piedra en el municipio de Madrid (Cundinamarca) para hacer parte del FEST-TA, el evento de cierre del Festival Totachagua 2018. Rostros alegres y un ambiente festivo se respiraba en el lugar.

Las mujeres eran las más emocionadas pues por la tarde Pipe Bueno sería el encargado de ponerle punto final a la segunda versión del festival, que desde el miércoles 31 de octubre llenó de cultura y diversión a cientos de madrileños y colombianos que disfrutaron de principio a fin de la festividad.

En el FEST-TA propios y extraños hicieron parte de una muestra gastronómica que recogía lo mejor de la cultura culinaria de la sabana de occidente en Cundinamarca, también hubo espacio para la comida gourmet del reconocido restaurante Andrés Carne de Res.

Mientras algunos degustaban de la comida local, otros improvisaban canchas de fútbol para compartir del deporte en familia. Además, había quienes tenían armadas carpas de acampar donde conversaban y reían. Todo en medio de una muestra florar que además de colorida llenaba de fragancias la atmósfera.

Llegó la tarde y con ella lo esperado por muchos: la presentación del reconocido cantante Pipe Bueno, a quien las mujeres en sus grupos llamaban “papasito”. Todos preparaban la cámara de sus celulares para inmortalizar en una fotografía la llegada del artista caleño. Cuando el “papasito” llegó el escenario fue una algarabía.

“Estamos muy feliz contentos de hacer parte de este show, que por lo que veo reúne mucha familia, mucha juventud, algo que me hace muy feliz porque, sin duda alguna, es el público de mañana, el que va a crecer con uno”, expresó Pipe Bueno.

El artista de música popular resaltó que durante Totachagua 2018 no se permitió el consumo de licor, algo que la noche anterior habían subrayado los Rayos de Méxicos, quienes dijeron que durante su 37 años de vida artística era la primera vez que participaban de un concierto sin bebidas embriagantes.

“No hay consumo de licor, entonces creo que es un show excelente que se le brinda a otro tipo de público: a la familia, que no siempre tiene la oportunidad de ver un concierto de uno, porque siempre está la condición del licor y los menores de edad no pueden estar”, señaló el presentador del programa ‘Yo me llamo’.

Al finalizar el concierto la gente se mostró agradecida por el concierto y, en general, por los eventos que se registraron durante los cinco días del Festival Totachagua organizado por la Alcaldía de Madrid, que calificó el festival como todo un éxito.

“La actividad del viernes asistieron aproximadamente 6 mil jóvenes; el día jueves también tuvimos una actividad con bohemia, boleros, a la que asistieron 2 mil personas al concierto; 15 mil personas estuvieron con los Rayos de México y Guayacán Orquesta. Los Rayos estaban impresionados, 37 años de vida artística y nunca habían hecho una fiesta sin licor”, manifestó el alcalde de Madrid, Orlando Cardona Rojas.

La gente espera que el próximo año, la festividad siga guardando su espíritu cultural para el bien de las tradiciones, pero también para el sano disfrute de los participantes.

