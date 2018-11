Exgerente del FONADE, ahora de tendero en Sincelejo

Ariel Aduen Angel fue gerente del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo —FONADE— durante un año, entre julio de 2016 y agosto de 2017 en el epílogo del gobierno Santos, cuando empezaron a destaparse los escándalos que tiene a un puñado de funcionarios judicializados cuando se supo además que era un fortín político del exsenador Bernando ‘El Ñoño’ Elías. A pesar de haber ocupado este alto cargo en Bogotá, Aduen decidió cambiar por completo de rol y recurrir a un bajo perfil en su tierra natal en Sincelejo.

Ariel Aduen es cercano a Erick Morris Taboada —condenado por parapolítica pero sigue mandando en Sucre—, quien es suegro del Ñoño Elías y gracias a esa relación accedió a la dirección del FONADE, cargo del que ha logrado hasta ahora salir bien librado del escándalo de corrupción. Sin embargo la Fiscalía sigue avanzando en las investigaciones de todos los directivos y tiene concentrados sus esfuerzos en lograr un acuerdo con Jorge Iván Henao, el exasesor de la gerencia de Aduen. Henao era un enlace del Ñoño con la entidad y era quien tenía la última palabra sobre la contratación personal, principalmente. Henao fue presentado con bombos y platillos por la Fiscalía como el testigo estrella; sin embargo, hasta la fecha no ha entregado la información que se esperaba.

Ya se habla de un pacto de silencio liderado por Erick Morris para que la investigación no toque a “los de arriba”. De allí la importancia que tiene para Ariel Aduen guardar un perfil bajo frente a las autoridades y “no hacer ruido”, de ahí su rol de atender personalmente un negocio en los bajos del edificio donde vive, en el sector residencial de Venecia, el mejor barrio en la ciudad de Sincelejo. Fue así como en menos de un año, Aduen quien desde 2016 fue denunciado por posibles vínculos con el Bloque paramilitar Héroes de Montes de María, pasó de administrar casi $ 3 billones en el FONADE a manejar las cuentas de una tienda. La estrategia de Aduen puede funcionarle de cara Bogota y los investigadores de la Fiscalía, pero no frente a los sincelejanos que no entienden cómo alguien que ha sido alcalde de Corozal, secretario de Educación departamental, gobernador encargado, gerente del FONADE, esté ahora detrás de un mostrador y entrega domicilios.