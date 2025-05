Con la plaza llena y la espada de Bolívar, Petro empoderado mostró que el pueblo le sigue creyendo

.Publicidad.

Este 1 de mayo la Plaza de Bolívar tuvo un déjà vu de aquellos tiempos donde Gustavo Petro era un rockstar en campaña seduciendo a miles de personas que lo esperaban durante horas solo para escucharlo hablar. Esta vez, como Presidente llegó a la 1:40 de la tarde después de hacer una caminata desde la Casa de Nariño hasta la Plaza de Bolívar como aquel 7 de agosto de 2022 cuando se posesionó como el primer Presidente de izquierda de Colombia. Pero esta vez, no lo acompañó su esposa Verónica Alcocer, ni los cinco hijos que tuvo con tres mujeres diferentes, a su lado solo estuvo su hija menor Antonella, y su guardia pretoriana encabezada por un Armando Benedetti empoderado que se puso la camiseta en la que se leía “Si a la Consulta Popular”. Petro cumplió su promesa: sacó a pasear la espada de Bolívar, el Libertador.

l Le podría interesar: El nuevo refugio de Verónica Alcocer alejada de Petro y del brillo del poder

..Publicidad..

Desde las nueve de la mañana en el Parque Nacional ya se sentía el movimiento. Los vendedores de fritos, agua y cerveza empezaban a contar los billetes de las compras que les hacían todos los que llegaban: familias, jóvenes, ancianos y movimientos sociales que se distinguían por sus pancartas de apoyo a la Consulta Popular y las arengas exaltadas por tamboras. Y allí apareció el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien cargó una pancarta apoyando la Consulta Popular. Se estrena en el cargo con una tarea clara, ganar la consulta popular y para ello se la juega con los comités por el Sí que se han instalado en las regiones una vez el presidente Petro dio la orden. Antonio Sanguino marchó con su antecesora, la exministra de Trabajo, Gloría Inés Ramírez y el senador Iván Cepeda.

...Publicidad...

El ministro Antonio Sanguino marchó al lado de su antecesora Gloria Inés Ramírez

l Le recomendamos: Empieza el reacomodo del gabinete de Petro con cuota para los Verdes en el Ministerio del Trabajo

....Publicidad....

Faltaban tres horas para que la llegada de Gustavo Petro y la Plaza de Bolívar ya se empezaba a llenar de gente que aguantó el sol inclemente que pega por los 2.600 metros bogotanos. Los sindicatos le cumplieron la cita al Presidente. Disciplinados y organizados arrancaron desde el Parque Nacional, cada uno tiene una motivación diferente. El Sindicato de Trabajadores de Thomas Greg & Sons (Sintrathomas) marchó, pero para pedirle al Gobierno que los dejen continuar siendo la mano de obra que fabrica pasaportes como en los últimos 17 años desde el gobierno de Juan Manuel Santos, pasando por el de Iván Duque e iniciando el gobierno Petro. Uno de los líderes de este sindicato le dijo a Las Dos Orillas que se escucha por los pasillos de Thomas Greg & Sons que el contrato de la fabricación de pasaportes se le dará a la Imprenta Nacional.

El Sindicato del Partido Socialista de Trabajadores marchó por convicción, dice que Petro llegó al Gobierno y no al poder. Este sindicato quiere retomar el Paro Nacional de 2021, quiere conquistar de nuevo las calles, pero hoy lo hace con un respaldo critico hacía el Presidente. Condena sus alianzas con los sectores tradicionales de la burguesía colombiana que, para ellos, son el santismo y el Partido Liberal en cabeza de César Gaviria. Ellos representan al pueblo trabajador pero este 1 de mayo alzaron su voz para declararse en independencia con Petro y ratificar su lucha en la calle. Los profesores de las universidades privadas también salieron a las calles del centro bogotano como lo hizo el Sindicato de la Universidad Tadeo Lozano (Sintratadeo).

El Partido Socialista de Trabajadores marchó por convicción el proyecto político, pero con reparos al Presidente

Desde el municipio Timbiquí, Cauca llegó un grupo en representación de las comunidades negras desde una marcada distancia con la vicepresidenta Francia Márquez. A pesar de que ha caminado, como ellos, el Cauca y es fenómeno político, ellos van por un mandato popular de una comunidad a la orilla del Pacifico y no por la lideresa. Y es que Francia Márquez no se apareció por la Plaza de Bolívar. Salió a marchar en la ciudad de Cali alejada del Presidente con quien tiene diferencias que quedaron al descubierto en el primer Consejo de Ministros transmitido a nivel nacional donde le cuestionó la presencia de Armando Benedetti y Laura Sarabia en el Gobierno; en contravía al proyecto político de cambio que prometieron en campaña. Francia Márquez armó rancho aparte y se empieza a visibilizar desde su tierra lejos de la fría Casa de Salmona que nunca le gustó como se lo contamos acá: La casa vicepresidencial donde Francia Márquez pasa los días relegada del Gobierno Petro

Las feministas no se ausentaron en las manifestaciones. A pesar de la presencia de nombres como el de Armando Benedetti y Hollman Morris, ambos con denuncias de violencia contra las mujeres, el movimiento Fuerza Común se hizo presente. No quisieron dar su opinión a Las Dos Orillas sobre Armando Benedetti, pero si alzaron la voz para reiterar su apoyo al presidente Petro, al Día del Trabajo y a celebrar que este Gobierno es el primero en la historia que no les quita derechos a las trabajadoras.

l También le podría interesar: La feminista barranquillera que se paró duro y se negó a trabajar con Armando Benedetti

La Minga Indígena del Putumayo llegó a Bogotá el pasado 30 de abril, un viaje que les tomó veinte horas. Ya desde el 27 de abril habían llegado las primeras chivas y buses desde el Cauca y la Sierra Nevada de Santa Marta que se tomaron la Universidad Nacional para organizarse, unos para marchar el 1 de mayo y otros para reclamarle al Gobierno Nacional que les cumplan lo que les prometieron en campaña. Los arhuacos piden sentarse en la mesa con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y anunciaron que no se marcharan de Bogotá, sin hablar con él. Tienen una lista de pedidos.

La Minga Indígena empezó a llegar a Bogotá desde el 27 de abril

También se hicieron presentes los jóvenes indígenas que estudian becados en universidades privadas como El Externado. Este 1 de mayo marchan contra el Icetex que les anunció que tendrán que pagar el 30% de su préstamo una vez se gradúen, unas condiciones que van en contravía a lo que les prometieron cuando llegaron a estudiar a Bogotá, pues si les hubieran avisado nunca habrían llegado desde tan lejos.

Los actores de teatro se tomaron las calles, con una orquesta bailaron desde la Carrera Séptima con 32 hasta la Plaza de Bolívar. Le dijeron a Las Dos Orillas que no han tenido un Ministro de Cultura que los represente como artistas. Patricia Ariza fue la primera Ministra de Cultura del Gobierno Petro y aunque tiene una carrera artística de más de cuarenta años, no los incluyó dentro de su proyecto de trabajo. La misma historia pasó con el siguiente ministro, Juan David Correa, y con la hoy ministra Yannai Kadamani quien se posesionó el 27 de febrero de 2025. Este gremio de actores de teatro, que apoyó al Pacto Histórico en campaña, alega que no garantías laborales, les toca rebuscarse con las uñas, los contratan por servicios, sin prestaciones ni derecho a la salud.

El gremio de actores de teatro que respaldaron al Pacto Histórico dicen no sentirse representados por los tres Ministros de Cultura que ha tenido el Gobierno

Llegaron asociaciones campesinas del Catatumbo. Una de ellas fue desplazada hace un mes desde Puerto Boyacá. Los sacaron de unas tierras que la Agencia Nacional de Tierras les dio. Duraron viviendo allí únicamente trece días, el predio se los entregó el director Felipe Harmann con un registro que no sirvió de nada cuando los antiguos dueños de esa tierra los sacaron a bala. Estos 92 campesinos que están viviendo en albergues, marchan por que quieren volver al campo, no aguatan la caótica Bogotá, sueñan con volver a su tierra y dedicarse a cultivar, que es lo que han hecho toda su vida.

l Entérese sobre: La división por Petro de los 11 mil indígenas que “se tomaron” la Universidad Nacional

Para la una de la tarde, en la Plaza de Bolívar no había donde ubicarse. Las arengas empezaron cuando la pantalla mostró a un Gustavo Petro de saco rojo caminando desde la Carrera Decima con la espada de Bolívar. Ya en tarima, se tomó el micrófono durante una hora donde criticó a la Comisión Séptima del Senado que le hundió su Reforma Laboral. Comparó a los senadores con el velo negro que hoy tiene encima el edificio del Congreso, que se comparó con “una mortaja negra” que los hace creerse los reyes del pueblo colombiano.

Petro comparó a los senadores que hundieron la Reforma Laboral con este velo negro que cae sobre el edifico del Congreso

El Presidente tiene una pelea cazada con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, desde la tarima le tiró pullas y dijo que el horario laboral en el país tenía que acabar a la seis de la tarde. Le pidió a todos los que le cumplieron la cita en la Plaza de Bolívar no volver a votar por ninguno de los congresistas que rechacen la consulta popular.

Entre chiste y chanza, Petro respondió a los que le gritaban “reelección” que no quiere reelegirse y confirmó que no le gusta los cuatros fríos de la Casa de Nariño. No acabó su discurso sin antes leer las doce preguntas de la consulta popular que radicó minutos después en el Congreso. No sin antes llamar ‘HP’ a los que se las vuelvan a hundir. “El que vote No o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería. HP: honorable parlamentario o periodista o político”.

Para las dos y media de la tarde Gustavo Petro se convirtió en el primer Presidente de la República en terminar un discurso empuñando la espada en Bolívar mientras leía las palabras del Libertador ante una multitud que le cumplió y mostró que todavía cree en él.