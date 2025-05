Lejos de Petro, Francia Márquez marchó con su gente del Pacifico buscando un camino donde es protagonista

.Publicidad.

Francia Márquez no se apareció por la Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá. Ella marchó en su tierra donde armó rancho aparte, alejada del Presidente con quien ya no disimula sus diferencias como quedó en evidencia en el primer Consejo de Ministros televisado en el que reprochó la presencia en el Gobierno Nacional de nombres tan cuestionados como el Armando Benedetti y Laura Sarabia, en contravía al proyecto político del cambio que le prometieron al país en época electoral. Pocas semanas después Francia Márquez renunciaría al Ministerio de la Igualdad en una dura carta en la que también advirtió que su vida corría peligro al denunciar la corrupción.

Desde entonces, Francia Márquez solo se ha vuelto a ver con el Presidente en una ocasión el 28 de febrero en Suárez, Cauca en la inauguración de la nueva sede la Universidad del Valle en el municipio de donde es oriunda y ha dado sus grandes batallas sociales. Plantaron un árbol juntos, pero la ruptura fue total y no volvieron a compartir agenda. Francia Márquez ha venido fortaleciendo su imagen en el exterior a través de movimientos afros internacionales y la defensa del medio ambiente, una causa que ha defendido desde que era una joven que se enfrentaba a las multinacionales mineras en su territorio.

La vicepresidenta desde temprano arrancó la manifestación en el emblemático Barrio Obrero, continuó en Puerto Rellena –símbolo del Paro Nacional de 2021-, para luego dirigirse a la Plaza de las Banderas y terminar su recorrido en la Loma de la Cruz al sur de la ciudad de Cali. Escoltada por un esquema de seguridad de más de cien hombres, a Francia Márquez la gente la saludó, la aplaudió y le pidió fotos, mientras ella declaraba su apoyo a la consulta popular y la necesidad de que se aprueba esas doce preguntas. A su lado estuvo Gustavo Bolívar quien renunció hace apenas dos días a la presidencia del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Esta era su primera aparición en vísperas del lanzamiento de su candidatura presidencial en la que Gustavo Bolívar prefirió estrenarse con Francia Márquez en la capital vallecaucana que en Bogotá donde Petro llenó la Plaza de Bolívar y envainó la espada de Bolívar como se lo contamos aquí: Con la plaza llena y la espada de Bolívar, Petro empoderado mostró que el pueblo le sigue creyendo

Francia Márquez terminó la marcha del 1 de mayo de con un discurso en la Loma de la Cruz

Francia Márquez estuvo en las calles con la gente el primero de mayo, con su pareja Yernei Pinillo Ocoro y su equipo asesor en el que se encuentra Cristián Kevin Gómez, quien fue su gerente de campaña y terminó como asesor de Jaime Dussan en Colpensiones.

Ya lo había hecho en la marcha del 18 de marzo donde también marchó en Cali. Ese día Francia Márquez terminó su caminata por el centro de Cali en la tarima en la Plaza de San Francisco donde dio un discurso en el que se desmarcó del presidente Gustavo Petro y de quienes lo rodean. Aunque no mencionó a Armando Benedetti, aseguró que el proyecto de cambio estaba permeado por personas de partidos tradicionales que no cumplen con lo que el proyecto del cambio, bajo la sombrilla del Pacto Histórico.

En su discurso del primero de mayo, Gustavo Petro dijo que no se quería hacer reelegir como Presidente por que no le gusta los cuartos fríos de la Casa de Bolívar. Así mismo le pasó a la vicepresidenta Francia Márquez a quien no le gustó el frío de la casa vicepresidencial. Desde que llegó en agosto de 2022 a vivir en la joya arquitectónica diseñada por Rogelio Salmona, nunca se mudó completamente, y pasaba cortas temporadas. Francia Márquez siempre prefirió el calor de su tierra.

Francia Márquez se desligó del Gobierno Nacional y movió a su gente en la capital vallecaucana

Fue en Cali donde alquiló una finca. Anteriormente, ya la vicepresidenta pasaba sus días de descanso en una casa que rentó en Dapa, un exclusivo sector en Yumbo a las afueras de Cali donde tienen casa la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, Roy Barreras y la mamá de la senadora María Fernanda Cabal. Pero desde un principio tuvo problemas con los vecinos que se quejaban por el sonido del ruido del helicóptero en el que llegaba la vicepresidenta, lo que abrió un debate acerca de la pertinencia del uso del helicóptero.

Francia Márquez se aburrió y decidió buscar un lugar más privado y alquiló una finca también a las afueras de Cali. Desde allí empieza a armar su propia ruta política al lado de Gustavo Bolívar quien va en punta en las encuestas por lo mostró el último sondeo de Guarumo que lo ubicó en primer lugar por encima de la periodista Vicky Dávila y Sergio Fajardo. La vicepresidenta busca recuperar su liderazgo en el territorio donde concentró la mayoría de los casi 800 mil votos en la consulta popular del Pacto Histórico: el Cauca y el Valle del Cauca; lo que la convirtió en la fórmula ganadora con Petro.