- La casa vicepresidencial donde Francia Márquez pasa los días relegada del Gobierno Petro

En medio de calles donde se empezó a levantar la ciudad a finales del siglo XVIII, en el corazón de Bogotá, en el barrio La Candelaria donde el arquitecto Rogelio Salmona, el más consagrado de los arquitectos colombianos, levantó la Casa de la vicepresidencia que estrenó Gustavo Bell como segundo al mando de Andrés Pastrana y por la que han pasado ocho vicepresidentes.

La última en habitarla ha sido Francia Márquez quien no disimuló su asombro cuando, recién desempacada de su natal Suárez, en el Cauca, la visitó en el empalme liderado por quien entonces la ocupaba Martha Lucia Ramírez.

Allí, a aquella casa de más de 800 metros cuadrados llegó a rumiar, al lado de su compañero Yerney Pinillo (link), las horas difíciles vividas en el Consejo de ministros transmitido el pasado martes en vivo por la televisión, cuando se atrevió a confrontar al presidente Petro sin rodeos y a cantarle la tabla en la intervención con el que se remató las cinco horas de trasmisión de la caótica reunión de Ministros con el Presidente que se convirtió en la entronizada del cuestionado Armando Benedetti.

Al comienzo del gobierno al que le apostó y al que su presencia como fórmula le aportó algo más de un millón de votos, hizo una fiesta por lo alto en aquella casona de ladrillo crudo diseñada por Salmona, en la que contrató al reconocido chef pacífico Rey Guerrero. Celebración con la que empezó una función política en la que creía que iba a ser protagonista. Y ya van más de dos años de Gobierno y no ha sido así.

La casa donde Francia Márquez ahora vive y trabaja desde el 7 de Agosto de 2022 ha sido también un lugar frío donde se resguarda de la decepción de sentirse relegada en la construcción de país que Gustavo Petro está adelantando con personas muy alejadas de ella.

Es allí también donde en medio de su alejamiento del Gobierno ha recibido las visitas que como vicepresidenta y como ministra de la igualdad ha gestionado. Allí llegaron en medio de su caravana de escoltas el príncipe Harry y Meghan Markle, su esposa.

Esta casa del centro queda desocupada cuando se acercan los fines de semana. La vicepresidenta y su esposo, acostumbrados al calor del suroccidente del país se alejan del frio bogotano, porque su familia extensa con su mamá, Gloria María Mina, a la cabeza, permanecen en la casa finca de Dapa LINK NOTA.

La vicepresidenta recibe en su casa de Bogotá, declarada monumento, a mandatarios y cumple agendas propias de su cargo definidas por el Presidente, que en el caso de Petro las mezcló con el Ministerio de la igualdad, cuya sede es la misma casa vicepresidencial, cuya construcción fue encargada en 1994 por el presidente César Gaviara, después de que se la comprara al Banco Hipotecario un año atrás.

Las obras estuvieron terminadas en 1999. La contratación y la construcción de esta casa se realizó durante el gobierno de Ernesto Samper, pero el primer inquilino de esta enorme casona fue Gustavo Bell en 1999, vicepresidente de Andrés Pastrana, quien designo que esta fuese la vivienda de los vicepresidentes. Francisco Santos, durante los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez fue el segundo en ocupar la residencia.

Después de Pacho Santos, cuando su primo Juan Manuel Santos llegó al poder, la casa la ocuparon el vallecaucano Angelino Garzón, quien intentó adecuarla con su estilo valluno para hacerla mucho más cálida. Luego, como vicepresidente del segundo gobierno de Santos, llegó a ocuparla Germán Vargas Lleras, quien dividía sus días entre su apartamento privado y esta residencia oficial.

Cuando en 2017 Vargas Lleras renuncia para buscar la presidencia, el huésped de la casa colonial con ejes de agua, elementos importantes en la obra de Salmona, fue Óscar Naranjo, un general retirado que acompañó el último año de Juan Manuel Santos.

Marta Lucía Ramírez como fórmula vicepresidencial de Iván Duque, quien derrotó a Gustavo Petro en segunda vuelta ocupó y remodeló también con su estilo sobrio y cachaco la casa vicepresidencial. Ahora es Francia Márquez es la anfitriona de esta casona.

La llegada de la primera mujer afrocolombiana en ocupar el cargo de vicepresidenta en Colombia a esta Casa Vicepresidencial, no fue solo un cambio de huéspedes, sino también de historia de aquella vivienda. Su llegada allí fue una novedad frente al poder tradicional, en que ella y sus seguidores pensaron que llegaría a tener mucho más juego, pero que con Gustavo Petro en la presidencia ha sido demasiado discreto.

La llegada de Francia Márquez a la casa oficial dejó escenas que se recuerdan. Acompañada de la saliente Vicepresidenta, Márquez Mina llegó asombrada ante el poder desconocido, llevaba encima la sencillez de su pueblo y de sus raíces. Con el saludo de mano a los hombres y mujeres que a partir de ese momento la atenderían como la nueva dueña empezaría a contar una nueva historia, que más que silenciosa ha sido relegada.

Allí entre los amplios jardines, entre piedra y ladrillos Francia Márquez no ha logrado "vivir sabroso". No es difícil imaginarla. Caminado por las galerías de la casona mirando los cerros de Bogotá, extrañando los de su tierra, y cuestionando su presencia en el Gobierno de Gustavo Petro como lo dejó en claro en el Consejo de Ministros y la manera en que el Presidente, sin ella a su lado está llevando las riendas del país, tal vez pensando en las elecciones que se avecinan y poque no preparando un camino donde ella sí pueda ser protagonista.