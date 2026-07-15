- Con la compra de Liceo Francés de Medellín los ingleses del grupo Ashmore vuelven a pisar duro en el sector educativo

Hace 4 años vendieron su parte en la influyente Redcol, hoy regresan con la compra del Liceo Pino Verde, el Richmond y ahora este prestigioso plantel trilingüe

Los colegios privados con trayectoria y reconocimiento donde estudian las élites de las ciudades colombianas se han vuelto objetivo de inversionistas extranjeros como es el caso del fondo británico Ashmore liderado en Colombia por Juan Pablo Fonseca. quien asumió el cargo el 1 de enero de 2026, la también inglesa red Nord Anglia Education que adquirió el colegio Rochester, un tradicional colegio con más de 60 años de existencia en Bogotá. y la colombiana Redcol opera 9 colegios privados en 7 ciudades del país y hoy forma parte de una red de más de 100 colegios en 17 países de Europa, Asia, América y Oceanía, Cognita School Limited, con sede corporativa en Londres, Reino Unido.

El plan de inversiones del fondo Ashmore en el sector educativo

El fondo Ashmore formaba parte de Redcol desde el 2018, pero vendió su participación en el 2022 al también inglés Cognita Schools Limited, en una transacción que fue una de las mayores en la historia del sector educativo del país. Dado el potencial del sector educativo privado en Colombia y con el propósito de seguir participando en el negocio estructuró la plataforma Legacy Schools a la cual acaba de incorporar al Liceo Francés de Medellín.

Legacy Schools opera como una red educativa K-12 (modelo que abarca desde el jardín infantil hasta el bachillerato) cuyo objetivo central es adquirir y potenciar instituciones de élite. La estrategia busca preservar la identidad local, el modelo pedagógico y los valores de cada plantel, mientras se les fortalece mediante respaldo estratégico, mejoras en infraestructura y la profundización del bilingüismo.

La red inició originalmente con el Liceo Pino Verde en Pereira y, durante el transcurso del año 2026, ha sumado al Colegio Bilingüe Richmond de Bogotá. Estas tres instituciones ya superan los 2.800 estudiantes.

En Colombia, la plataforma es liderada por Juan Carlos Fonseca, quien asumió como CEO de Ashmore en el país el pasado enero tras suceder al cofundador de la firma, Camilo Villaveces, quien pasó a presidir la junta directiva. Todas estas adquisiciones corporativas han contado con el respaldo legal del bufete español Cuatrecasas, firma que opera en el mercado local mediante una alianza con la firma Posse Herrera Ruiz desde septiembre de 2016.

El Liceo Francés aterrizó en Medellin hace una década por iniciativa de dos familias paisas

La más reciente incorporación de la red, el Liceo Francés de Medellín, fue fundada en el año 2015 bajo el impulso de las familias Calle Escobar y Mazo Cuervo. Estas familias son reconocidas en el ámbito educativo por ser las creadoras de otras prestigiosas instituciones en el país, tales como el Gimnasio Vermont, el Colegio Canadiense y la Universidad Ceipa. Actualmente, esta institución privada atiende a 600 estudiantes bajo un modelo trilingüe y cuenta con la prestigiosa acreditación de la AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger), la red global de colegios internacionales galos.

El Liceo Francés de Medellín es la más reciente adquisición del Grupo Ashmore en Colombia.

El modelo tiene su antecedente en la inversión previa que Ashmore realizó en Redcol (Red de Colegios Colombianos) en 2018, la red de colegios privados más grande del país. Redcol nació en 1969 como un pequeño proyecto familiar, el Colegio Santo Tomás en Bucaramanga, liderado por Jairo Tobías Rey y su esposa Amparo Vesga. Con la incorporación de sus hijos y el músculo financiero de Ashmore, el grupo expandió su operación a nivel nacional. Su portafolio incluye los colegios Santa Francisca Romana (conocido como Las Pachas) en Bogotá, Vermont School en Medellín, New Cambridge School y el Colegio La Arboleda en Cali, Bureche School en Santa Marta y Colegio Británico de Cartagena, Gimnasio del Norte en Valledupar, Newport School en Floridablanca y New Cambridge School en Bucaramanga.

Hacia junio de 2022, el fondo Ashmore y la familia Rey Vesga (a través de su sociedad Better Schools) aceptaron una oferta de compra por parte de Cognita School Limited, la red global controlada por el fondo suizo Jacobs Holdings para adquirir el 80% de Redcol. En dicha transacción, formalizada en septiembre de 2022, Ashmore aprovechó la oportunidad para vender la totalidad de su participación accionaria.

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Otras inversiones del fondo Ashmore en Colombia

Más allá del ámbito educativo, los vehículos de inversión gestionados por Ashmore Group operan activamente en el país a través de su filial en Bogotá, levantando capital institucional para sectores estratégicos como infraestructura, transición energética y capital privado.

Entre sus inversiones en el país, es propietario de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S. encargada de la financiación y construcción del proyecto Accesos Norte Fase II, obra que obtuvo la licencia ambiental a comienzos del año para poder iniciar trabajos.

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Financia el proyecto vial Nuevo Cauca que conecta Popayán y Santander de Quilichao. En transición energética, en conjunto con Patria construyeron el parque solar Puerta de Oro de 350 megas, ubicado entre los municipios de Guaduas y Chaguaní que ya inició prueba; y participan en la construcción del parque solar en Cimitarra, Norte de Santander de 250 mwp.

Foto Instagram Desde comienzos del año el administrador de empresas Juan Pablo Fonseca fue nombrado CEO de Ashmore Colombia

Como gestora de capital privado, mantiene el control accionario en empresas multisectoriales como: en salud la Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar (Sohec) en Valledupar; en gestión ambiental: Ática Andina Residuales y Bioena; y el centro logístico, Logika. El sector educativo y el nuevo colegio en Medellín que entra a controlar es solo un foco más de sus múltiples inversiones en el país que con Juan Pablo Fonseca, un administrador de empresas del CESA nombrado CEO para Colombia con casi quince años en la organización, muy posiblemente crecerá.

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