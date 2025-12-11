Así funciona RedCol, la red de colegios privados más grande del país que nació en Bucaramanga

La dinastía Jacobs, dueños de Adecco y antiguos dueños de Toblerone son los dueños de 9 colegios en el país a través de la Cognita

La Red de Colegios Colombianos - Redcol es la red de colegios privados más grande del país. Comenzó con un pequeño colegio en Bucaramanga hace 57 años y ahora además de operar 9 colegios en siete ciudades, forma parte de una red de más de 100 colegios en 17 países de Europa, Asia, América y Oceanía, Cognita School Limited, con sede corporativa en Londres, Reino Unido.

La historia de Redcol comenzó en 1968 cuando sin saber mucho del tema, Jairo Tobías Rey y su esposa Amparo Vesga adquirieron el Colegio Santo Tomás de Bucaramanga con solo 35 alumnos. Ejecutando todas las actividades administrativas y docentes, la pareja aprendió del tema, con Jairo a cargo del bachillerato y Amparo de la primaria, el colegio se consolidó. Pero el verdadero salto vino cuando le apostaron a cumplir con estándares internacionales y con un modelo bilingüe, ayudados por asesores internacionales en 1994 cambiaron de nombre a New Cambridge, y en pocos años lograron figurar como el mejor colegio de Colombia.

El proyecto familiar se fortaleció con la llegada de sus hijos Óscar, Jairo Augusto y Natalia, quienes impulsaron la expansión y posterior creación de Redcol. El crecimiento empezó con un colegio de la comunidad judía en Cali que lo vendió ante la emigración de sus miembros por problemas de seguridad. Posteriormente, con el apoyo económico del fondo de inversiones británico Ashmore, la red continuó expandiéndose a nivel nacional pasando a operar los colegios: Santa Francisca Romana (conocido como Las Pachas) en Bogotá, Vermont School en Medellín, New Cambridge School y el Colegio La Arboleda en Cali, Bureche School en Santa Marta y Colegio Británico de Cartagena, Gimnasio del Norte en Valledupar, Newport School y New Cambridge School en Bucaramanga.

En junio 2022, el fondo Ashmore y la familia Rey Vesga a través su sociedad Better Schools aprovecharon una oferta de Cognita School Limited para comprarles el 80 % de Redcol y adicionar Colombia a su red mundial de colegios. Ashmore aprovechó y vendió toda su participación, Better School permaneció como socio aunque redujo su participación a un 20 %. El fondo Ashmore por su parte, ha decidido volver a invertir en la educación en Colombia y acaba de comprar el Liceo Francés de Medellín.

Cognita fue fundado en octubre de 2004 por Chris Woodhead y Englefield Capital, una firma de capital privado que pasó a llamarse Bregal Capital. Inició operaciones en colegios del Reino Unido, y en 2007 comenzó su expansión internacional adquiriendo escuelas en España y Singapur; llegó a Sudamérica en 2012 con su primera escuela en Brasil.

En 2013, Cognita recibió un importante inversión de la firma estadounidense de capital privado KKR (Kohlberg Kravis Roberts), con cual continuó expandiéndose por varios países durante 5 años. En septiembre de 2018, ambas firmas de inversión, Bregal y KKR decidieron venderle Cognita a Jacobs Holdings de Suiza, empresa que direccionada por la Fundación Jacobs que invierte en educación en el mundo. Bajo Jacobs Holdings, la expansión y consolidación ha continuado, en la actualidad tiene a su cargo la formación de más de 95.000 estudiantes. En Colombia opera bajo Cognita Int SAS con sede en Bogotá.

Quién es el dueño de Cognita

Jacobs Holding es una firma privada propiedad de la familia Jacobs, conformada por los seis hijos de los dos matrimonios de Klaus J. Jacobs. Christian y Andreas los hijos del primer matrimonio, fueron directores de la Holding y de Adecco luego de que su padre falleciera a los 71 años en 2008, y aunque continúan activos, Andreas como miembro del consejo de administración de Jacobs Holding y Christian desempeñando un papel activo en las actividades de la fundación como su presidente honorario, la dirección del Holding desde 2015 está en las manos de dos hermanastros, Philippe y Nicolas, quienes han separado las actividades de los negocios, creando Jacobs Capital independiente de la Fundación Jacobs.

Klaus J. Jacobs, nació en Bremen, Alemania, y después de terminar sus estudios en Hamburgo y la Universidad de Stanford, entró a trabajar en 1962 en el reconocido negocio familiar de la industria del café y el chocolate. Ocho años después, se convirtió en propietario de la empresa y en 1973 la trasladó a Suiza, donde hizo negocios con la industria del chocolate suizo. Posteriormente la volvió pública y la fusionó con Suchard, creando Jacobs Suchard, que fue una importante empresa de café y chocolate reconocida mundialmente por sus marcas Milka, Toblerone y Suchard.

Adecco tiene una fuerte presencia en Colombia con 36 sucursales en 11 ciudades

A principios de 1990, a sus 60 años, Klaus J. Jacobs, como presidente, director ejecutivo y accionista mayoritario de Jacobs Suchard, decidió retirarse del negocio y se la vendió a Philip Morris por cerca de USD 3.800 millones. Para ese entonces Jacobs Suchard era la tercera empresa de café y la primera de chocolate en el mundo. Sin embargo, allí no paró su actividad empresarial, construyó una segunda carrera muy exitosa, fundó en compañía de Philippe Foriel-Destezer la empresa de trabajo temporal Adecco en 1996, al fusionar sus respectivas compañías de recursos humanos, Adia Interim y Ecco. Jacobs se convirtió en una figura clave y accionista importante de la empresa, llegando a asumir la presidencia del consejo en 2005 tras comprar las acciones de Foriel-Destezet y controlar el 29 % del capital. Falleció tres años después, en septiembre de 2008, dejando a Jacobs Holding AG como el principal accionista del Grupo Adecco, empresa que hace presencia en Colombia desde 1976, y es líder mundial en soluciones de gestión de talento y consultoría.

Klaus J. Jacobs se dedicó en sus últimos años a la filantropía. En 1989 creó la Fundación Jacobs en compañía de sus dos hijos mayores Christian y Andreas, para impulsar la mejora la educación y el desarrollo de niños y jóvenes en todo el mundo. Fiel a su objetivo, en 2001 trasfirió su participación de 1.5 billones de francos suizos en Jacobs Holdings a la Fundación convirtiéndola en la organización de caridad más rica de Suiza.

Philippe y Nicolás Jacobs co presiden a Jacobs Capital, garantizando la continuidad y gestión familiar

En 2009, los hijos establecieron los Premios Klaus J. Jacobs, que reconoce a investigadores excepcionales que realizan contribuciones significativas en cualquier disciplina académica relacionada con el aprendizaje y el desarrollo, o que buscan mejorar las condiciones de vida de niños y jóvenes. El premio que fue ganado el año pasado por la colombiana Fundación Escuela Nueva (FEN). La Fundación Jacobs no solo hace presencia en el país a través de Cognita, en marzo de 2024, estableció el programa Colombia Evidencia Potencial en la Educación - CEPE diseñado para mejorar el sistema de educación pública conectando investigadores, formuladores de políticas y educadores para mejorar las prácticas pedagógicas y apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los niños.







