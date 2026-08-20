- Con acero de Paz del Rio, su dueño quiere ver en pie la torre de la Catedral de Manizales

El empresario boyacense Omar González y su Grupo Trinity donaran el acero para reconstruir la emblemática basílica golpeada por el terremoto

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, que dejó daños en edificios, viviendas y aeropuertos, entre otras infraestructuras del país, Acerías Paz del Río anunció una donación para contribuir a la recuperación de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales.

La compañía, al constatar los daños ocasionados por el movimiento telúrico, entre ellos afectaciones en una de sus torres laterales, fisuras en los muros internos, desprendimiento de material de los ornamentos y daños en la escultura del Cristo que coronaba la aguja principal, decidió aportar el 100 % del acero necesario para las reparaciones.

Detrás de Acerías Paz del Río se encuentra el grupo empresarial colombiano Trinity Capital, conocido como Grupo Trinity, junto con Structure Banca de Inversión. El accionista mayoritario es Trinity Capital, holding fundado por el empresario boyacense Omar González Pardo.

Un holding familiar

González Pardo ganó relevancia en el mundo empresarial colombiano en 2005, cuando lideró la adquisición de la compañía Almacenar. Aunque no contaba con todo el capital requerido, logró estructurar una operación exitosa y, tres años después, vendió las acciones de la empresa. La transacción le permitió fortalecer su posición financiera y avanzar hacia un modelo de negocios independiente.

Actualmente, los negocios de González Pardo están agrupados en Grupo Trinity, holding dirigido por el empresario y sus hijos Gabriel e Ignacio González. La organización controla más de 14 empresas en Colombia y España, con presencia en sectores como industria, comercio minorista, hospitalario y logística

Acerías Paz del Río es su empresa insignia: la única siderúrgica integrada de Colombia dedicada a la producción de acero. Grupo Trinity adquirió la compañía en 2022 a la brasileña Votorantim, que la había comprado en 2007.

Le puede gustar: Omar González el dueño de Paz del rio le ganó el pulso al gigante Argos y logro registrar la marca para su negocio

Bajo su liderazgo, Acerías Paz del Río ha impulsado proyectos sostenibles, como una granja solar de 15 hectáreas en Nobsa para generar energía limpia. Su inauguración, prevista para el 20 de agosto de 2026, fue aplazada de manera indefinida debido a la emergencia nacional en Colombia, que resultó prioritaria para la compañía como quedó demostrado con su donación.

La expansión del Grupo Trinity trasciende las fronteras colombianas. España se ha convertido en uno de sus principales mercados internacionales, donde el holding adquirió la cadena de tiendas Clarel y participa en la expansión de las tiendas de café Juan Valdez.

La donación se produce en medio de una emergencia que también golpeó el patrimonio cultural: el terremoto afectó 40 Bienes de Interés Cultural en el país como la Basílica de Manizales. En ese contexto, Acerías Paz del Río, filial de Grupo Trinity, que reportó ingresos por $753.369 millones en el primer semestre de 2026, aportará el 100 % del acero necesario para reparar y reconstruir la emblemática obra.

Anuncios.

Anuncios..