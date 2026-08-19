- Putin vuelve a abrir la puerta comercial de Colombia y pone 16 mil toneladas de trigo en el país

Rusia retoma las exportaciones de este cereal al país que principalmente le compra a Canadá y EE.UU.; un mercado que mueve 1,9 millones de toneladas al año

Rusia envió a Colombia un cargamento de 16.000 toneladas de trigo blando desde el puerto de Novorossiysk. Esa es la primera exportación de este cereal hacia nuestro país en tres años.

El cargamento llega a un mercado que en 2025 importó 1,91 millones de toneladas de trigo, equivalentes al 99,8 % de la demanda nacional, mientras la industria molinera está conformada por 20 empresas y 40 plantas de producción que generan 17.655 empleos.

Según la sucursal del Centro Federal de Evaluación de la Seguridad y Calidad de los Productos Agrícolas (FSBI SQA), el lote completo fue dividido en cinco despachos e inspeccionado rigurosamente antes de su salida. Lilia Kugusheva, directora de la sucursal de Novorossiysk, explicó que el grano debió cumplir con los exigentes estándares de seguridad alimentaria y radiológica fijados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA) de Colombia, incluyendo análisis tecnológicos avanzados.

Asimismo, la carga superó las inspecciones sanitarias para garantizar la ausencia de plagas y se sometió a los procesos de descontaminación obligatorios exigidos por el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA).

Dependencia del exterior

Colombia compra en el exterior el 99,7% de su consumo total de trigo. En 2025, el país importó 1.908.203 toneladas, concentradas principalmente en Canadá (53%) y Estados Unidos (43%), proveedores que en conjunto abarcaron el 96% de las compras internacionales.

Para el año comercial 2026/27, las proyecciones estiman importaciones de 2,05 millones de toneladas, superando levemente los 2 millones previstos para el ciclo 2025/26. En contraste, la producción nacional de trigo es marginal: apenas se cultivan unas 2.508 hectáreas (ubicadas en su mayoría en el departamento de Nariño), que rinden cerca de 6.846 toneladas anuales, consumidas en su mayoría por empresas en Valle del Cauca, que están dentro de las principales participantes en la industria de panadería en el país: Harinera del Valle, Levapan y Colombina.

El intercambio comercial entre ambas naciones se mantiene en torno a los U$400 millones. Colombia despacha hacia el mercado ruso carne congelada, café, cacao y flores cortadas. Rusia, como parte del intercambio comercial que se dinamiza con el retorno de las importaciones del cereal, exporta hacia Colombia principalmente fertilizantes, productos farmacéuticos, barras de acero laminadas en caliente y productos químicos inorgánicos como el dicromato de sodio.

En 2025, sin embargo, las importaciones de Colombia desde Rusia disminuyeron de forma notable desde la invasión de este país a Ucrania, que ha producido además de las afectaciones comerciales casi medio millón de civiles muertos, registrando una caída interanual cercana al 74,6% en varios periodos clave (como en septiembre). Esta reducción se debió principalmente a la contracción en la compra de insumos agropecuarios, en especial abonos minerales y químicos nitrogenados de más del 80 %.

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Diplomacia activa

A pesar de los altibajos en las relaciones políticas, los canales diplomáticos continúan activos a través de sus respectivas embajadas. El embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en Rusia, Jorge Ignacio Zorro Sánchez, presentó sus cartas credenciales ante el presidente Vladímir Putin el 15 de enero de 2026.

Paralelamente, la cooperación económica sigue en expansión mediante el comercio agrícola y el avance en las conversaciones sobre una eventual participación de Colombia en el entorno del grupo BRICS.

De ese modo, el acercamiento también tiene una dimensión económica y geopolítica. Dicho grupo reúne economías emergentes. Fue creado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y ampliado posteriormente con nuevos miembros. Colombia no pertenece aún, pero desde julio de 2025 es miembro prestatario del Nuevo Banco de Desarrollo, la institución multilateral creada por los BRICS, que financia proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible.

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