- Gran alianza de Paz del Río con Celsia para producir acero con energía solar

Pedro Blanco el CEO de la siderúrgica buscó a la empresa paisa en cabeza de Ricardo Sierra para montar una granja solar en Boyacá

Bajo la administración de Omar González Pardo, Acerías Paz del Río se propone inaugurar este año una granja solar de 15 hectáreas. El Grupo Trinity, dueño de Acerías Paz del Río, llegó a un acuerdo con Celsia, parte del Grupo Argos, para instalar cerca de 21.000 paneles solares en Belencito, municipio de Nobsa, Boyacá. Una vez entre en operación, el sitio producirá cerca de 18 gigavatios-hora al año, suficiente energía para abastecer a unos 10.000 hogares.

La iniciativa de González busca convertir a la compañía en la primera siderúrgica en Colombia con una granja solar que apoye su operación. El proyecto se viene desarrollando desde hace tres años y forma parte del plan de recuperación impulsado por González. No obstante, el presidente designado para liderar esta nueva etapa es Pedro Blanco Santos, quien asumió el cargo el 2 de enero de 2026.

El plan de reestructuración no solo contempla la reducción de costos, donde la instalación de los paneles juega un papel clave, sino también el fortalecimiento financiero y comercial. Entre los objetivos se encuentra ponerse al día con los acreedores, incrementar las utilidades mediante la venta de fertilizantes y ampliar el portafolio de productos. En estos tres frentes ya se observan avances significativos.

En cuanto a los acreedores, se logró un acuerdo por cerca de 350 mil millones de pesos. Se espera que los pagos se realicen entre 2027 y 2028, respaldados por entidades financieras como Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, Banco Agrario, Bladex, Itaú Colombia y Santander Colombia, lo que ha generado confianza en el proceso.

Por otro lado, en el segmento de fertilizantes, Acerías Paz del Río invirtió aproximadamente 10.000 millones de pesos para ampliar su capacidad productiva. Para 2024, la empresa ya contaba con un catálogo de 12 productos y una capacidad cercana a las 90.000 toneladas anuales.

Finalmente, en el frente de diversificación, el Grupo Trinity planea lanzar nuevos productos al mercado. Entre ellos se destaca una nueva marca de cemento que llevaría por nombre Cimiento Paz del Río, con la cual buscan ampliar su presencia en el sector de materiales de construcción.

Además, expertos del sector consideran que este tipo de iniciativas energéticas no solo reducen costos operativos, sino que también mejoran la competitividad internacional de la industria. La transición hacia energías limpias podría posicionar a la empresa como referente en el sector siderúrgico latinoamericano.

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