Los cacaos paisas reunidos en Proantioquia se la juegan con una propuesta de Reconstrucción por impuestos

La fundación donde tienen asiento grandes empresarios como Manuel Mejia y Juan Carlos Mora que donó $200 mil millones avanzó con este mecanismo que puede ser ganador

Además de la donación de $200.000 millones por parte de las empresas paisas asociadas a Proantioquia, (Fundación para el Progreso de Antioquia) una organización sin ánimo de lucro realizó una novedosa propuesta para la reconstrucción de los municipios afectados por el terremoto. Se trata de la creación del mecanismo de Reconstrucción por Impuestos (Rexi). La iniciativa fue diseñada conjuntamente con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para ser presentada formalmente al Gobierno nacional.

Proantioquia es una fundación privada sin ánimo de lucro creada el 1 de julio de 1975 por un grupo de empresarios de la región. Su objetivo es impulsar el desarrollo sostenible, la educación, la innovación social y el fortalecimiento institucional en Antioquia y Colombia. En la junta directiva participan Juan Carlos Mora (presidente Grupo Cibest), Juan Rafael Pérez (CEO BTG Pactual Colombia), Víctor Manuel Henríquez (CEO Invesmar Group/Grupo GreenLand), Ricardo Jaramillo (Presidente Grupo Sura), David Escobar (representante Alcaldía de Medellín), Santiago Cardona (sector minero), Mauricio Tamayo (presidente San Vicente Fundación) Manuel Santiago Mejia (cabeza del Grupo Corbeta), Santiago Piedrahita (presidente Grupo Bios), Miguel Escobar (presidente de Postobón), Luis Fernando Restrepo (presidente Crystal)

Juliana Velásquez Rodríguez, presidenta de Proantioquia, indicó que la propuesta busca acelerar la ejecución de obras prioritarias en las zonas impactadas mediante la articulación directa con el sector privado, tomando como base la experiencia acumulada en el esquema de Obras por Impuestos (OXI).

El mecanismo Rexi está concebido como un vehículo extraordinario, transitorio y focalizado bajo el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (amparado en el artículo 215 de la Constitución), diseñado para operar sin modificar el sistema OXI tradicional.

La propuesta se soporta en cinco pilares fundamentales que contemplan la creación de Zonas de Reconstrucción y Reactivación (ZRR) como categoría territorial transitoria para municipios con daños certificados, la habilitación de un Cupo Confis especial para contar con una bolsa amplia de recursos públicos con carácter de urgencia, y la priorización de sectores básicos como infraestructura social (hospitales, colegios y vivienda), servicios públicos y conectividad vial y digital.

Además, incluye incentivos financieros como Títulos Valores indexados al IPC para las empresas que ejecuten proyectos inmediatos, protegiendo los recursos de la inflación para usarlos en el pago futuro de impuestos, y una vía de agilidad administrativa mediante un equipo técnico especializado integrado por el DNP, ministerios y la Agencia de Renovación del Territorio, encargado de aprobar proyectos en plazos récord de 20 a 30 días.

La urgencia del mecanismo responde a la magnitud de la tragedia: la emergencia por el sismo afecta a 403 municipios de 14 departamentos, golpeando con especial severidad a Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío y Caldas. En términos de infraestructura, se reporta la destrucción total de más de 11.347 viviendas y afectaciones en otras 53.526, además de daños severos en 1.819 centros educativos, 179 centros de salud, 203 vías y 21 puentes.

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