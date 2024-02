Cómo mantener el tiempo en agonía

Por: Alejandro Rafael Barros Tobías |

febrero 07, 2024

El tiempo, esa magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. Con el que se determina la permanencia de un periodo, donde los seres humanos y otros, estamos sujetos a cambios constantes y que nos sirve para hablar de pasado, presente y futuro. Ese, está perdiendo el tiempo conmigo.

El tiempo que se ha convertido en nuestro peor enemigo -como dijera un excelente compositor del canto vallenato- que se lleva lo mejor de nuestras vidas y de un momento a otro se roba nuestra historia. A pesar de afectarnos a todos por igual, nadie se ha preocupado por hacer algo sobre el particular.

Pregunto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para derrotar este enemigo común? Alguna vez han pensado en buscar una forma de acabar con él? De destruirlo, de mandarlo bien lejos en donde no afecte nuestras vidas? Pues bien, les confieso. Encontré la forma de quitarle tiempo al tiempo.

Después de mucho pensar y estudiar la factibilidad de ser yo quien determine la prolongación del tiempo y no el tiempo la prolongación de mi vida. Puedo afirmarles con certeza y clarividencia propia, de un mágico descubrimiento, que tengo al tiempo en tiempos de agonía.

Anoche mientras escribía el último capítulo de mi próximo libro, me di cuenta que el tiempo es fácil de vencer y empecé a hacerle la jugadita. Cerraba los ojos y contaba hasta tres y cuando los habría miraba el reloj y yo era sumamente más rápido que el tiempo, por fin después de tantos años yo lo estaba dejando atrás.

Así que me propuse como meta vencerlo desde anoche, la idea, era sacarle por lo menos una ventaja de 24 horas al llegar el alba y logrando esa meta, podría en un mes sacarle una ventaja de noventa días y en un año, tres año de ventaja y así sucesivamente, de tal forma que en los próximos años le ganaré por lo menos cincuenta. De esta manera me daría el lujo de intercambiar tiempo cronólogo por tiempo de vida y así las condiciones las impondría yo, no el tiempo.

Le devolví al tiempo años por devolución de vida y me encontré de nuevo viviendo en los años 80 con mi esposa de novia y mis sueños enteros.

Volví a las aulas de clases, allá en la Autónoma del Caribe, con un cúmulo de conocimientos igualando, e incluso superando los de mis propios profesores de entonces.

Las cosas eran espectaculares. Yo en medio de mis compañeros del ayer, hablando por celular con mis amigos del mañana, cuando aún no se había inventado este dispositivo.

Informando a mis compañeros de clase, que en el futuro todo el mundo tendría una cámara fotográfica en su bolsillo. Que llevaría consigo la radio y todos los periódicos, la televisión, el álbum fotográfico, el reloj y la brújula; la linterna, el tensiometro, el termómetro, la máquina de escribir, el metro, el directorio telefónico, las tiendas y hasta los bancos.

Que se podría hacer un video en Japón y en fracción de segundo ellos estarían viéndolo en Colombia, mejor dicho: el mundo entero en la mano, en un aparatico de no más de doce centímetros… claro, no me creían pero, en el que había llevado conmigo pudieron leer el periódico de ayer, el de hoy y de mañana e incluso la última edición de cuarenta años más tarde.

Me convertí en el centro de atracción de todas las chicas de la universidad, impresionándolas con historias del futuro poco creíbles para entonces, maravillándolas con las mismas. Hablándoles de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, YouTube y mostrándoles los videos de algunas influencer que ya no dejan nada a la imaginación.

Que con ese aparatico que tenía en mis manos podría escribir un cuento de cincuenta páginas, incluyendo la corrección de estilo, en menos de un minuto, con solo darle las instrucciones a mi otro yo, que estaba en su interior.

Todo era maravilloso. Pero les estaba robando la posibilidad de aprender gradualmente de la vida. Les quitaba la posibilidad de su ilusión de verdad, me encontraba en un mundo donde los demás no gozaban de las mismas oportunidades mías.

La verdad nunca he buscado superar con trampas a terceros y mucho menos a quienes considero mis amigos. Por ello, deseché la ventaja que le había sacado al tiempo y decidí devolvérsela.

Cerré nuevamente los ojos, conté hasta tres pero esta vez, mas despacio e igualé mi vida con el tiempo y regresé al presente para no terminar cometiendo más locuras.

Coletilla

La inteligencia artificial podrá realizar una tarea en segundos pero jamás, podrá expresarse con el sentimiento humano que lo hicieran grandes literatos del pasado.

