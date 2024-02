A esto se dedica hoy uno de los primeros presentadores de Día a Día, sigue vigente en la tv

.Publicidad.

Caracol Televisión cuenta con varios programas que se han posicionado de forma excelente por largos años. Uno de ellos es el matutino Día a Día, el cual hoy en día sigue siendo transmitido todas las mañanas entre semana. Por este programa, han pasado un gran número de nombres. Algunos siguen trabajando en la tv y otros incluso han abandonado el país para establecerse en Estados Unidos. Esto lo vimos con Hernán Orjuela, pero también sucedió con uno de los primeros presentadores de Día a Día. Estamos hablando de Camilo Montoya, el exesposo de Laura Acuña, que hace muchos años dejó Colombia.

Esto hace hoy en día Camilo Montoya, uno de los primeros presentadores de Día a Día

Aunque hoy en día no es tan recordado como años atrás, sobre el 2001, era un personaje muy importante en Colombia. En aquel entonces, Camilo Montoya estaba al frente del programa Caracol Televisión. Por varios años fue uno de los queridos presentadores de Día a Día. Sin embargo, su salida causó gran sorpresa y muchos trataron de seguirle la pista. Claro que no fue una tarea fácil, pues en aquel entonces el hombre no pasaba por su mejor momento. Su salida coincidió con su separación con Laura Acuña, otra reconocida presentadora del país. Pese a su trayectoría y reconocimiento, Camilo decidió iniciar un nuevo camino lejos del país.

Fue así como empacó maletas y se fue directo a Estados Unidos, donde se radicó. No dejó la televisión y allá tuvo la oportunidad de estar en varios programas para los latinos. Ha trabajado para algunas cadenas como Univisión y Telemundo. Estando allí encontró el amor nuevamente y se casó con la productora Solangelee Molina, con quien tuvo un hijo. Si bien estuvo al frente de uno que otro programa, el que fue uno de los presentadores de Día a Día, también emprendió. Allí cuenta con una empresa familiar de marketing digital. Aún así, la gente sigue recordando a Camilo Montoya y sus años en los que brilló en Colombia.

Sin embargo, al igual que muchos colombianos, decidió migrar y buscar un nuevo inicio fuera del país. Gratamente para él, el desenlace de su viaje ha sido muy positivo y aún sigue manteniendo la popularidad de aquel entonces.

