- Cómo llegar a la isla colombiana poco conocida con aguas cristalinas y paisajes tropicales

Un sol tenue acompañado por una brisa fresca se mezcla con el sonido constante de las olas. La arena blanca se funde con las aguas cristalinas que rodean este rincón del Caribe colombiano, donde el tiempo parece avanzar más despacio. Aquí no solo se viene a tomar el sol o a disfrutar de un baño en el mar; también se puede saborear un pescado recién preparado o refrescarse con un coco bajado directamente de una de las palmas que adornan el paisaje, una isla colombiana única.

Así es Isla Fuerte, un destino que muchos colombianos aún no conocen y que, para algunos, sería mejor mantener lejos de las grandes multitudes para que no pierda el encanto que todavía conserva. Un lugar donde la naturaleza sigue siendo la protagonista y donde cada visitante tiene la sensación de haber encontrado un secreto bien guardado.

Foto: La Playita Isla Fuerte.

Ubicada en el Golfo de Morrosquillo, Isla Fuerte pertenece administrativamente a Bolívar, aunque la forma más sencilla de llegar es desde Córdoba. Su belleza es capaz de cautivar a cualquiera que decida emprender el viaje hasta este paraíso escondido. No es un destino inaccesible ni exclusivo para unos pocos, pero sí representa esa aventura de descubrir lugares diferentes en Colombia.

La ruta para llegar a Isla Fuerte, una isla colombiana con una belleza única

El recorrido suele comenzar en Montería. Desde allí se toma un bus con destino a Santa Cruz de Lorica y posteriormente se continúa hacia Pasto Nuevo, un pequeño corregimiento desde donde salen las lanchas que conectan con la isla. El trayecto marítimo dura menos de 30 minutos y permite contemplar el paisaje costero antes de llegar a este rincón caribeño.

Aunque el viaje puede parecer largo, cada parada forma parte de la experiencia. El recorrido permite conocer parte de la cultura y la vida cotidiana de esta región del país antes de desembarcar en la isla.

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Una vez allí, los visitantes encuentran diversas opciones de alojamiento, algunas ubicadas prácticamente sobre la playa. Dormir con el sonido de las olas y sentir la brisa marina durante la noche es parte de la experiencia que ofrece este destino.

Foto: Awake Travel.

Pero Isla Fuerte no es solo un lugar para descansar. También es un escenario ideal para quienes buscan aventura. Entre sus actividades más populares están el buceo y el windsurf, además de los recorridos para observar aves. La isla alberga más de 80 especies, convirtiéndose en un punto atractivo para los amantes de la naturaleza.

Otra de las mejores formas de conocerla es en bicicleta. Sus caminos permiten recorrer distintos sectores de la isla, descubrir su vegetación y apreciar la riqueza natural que la rodea. Cada rincón parece confirmar que se trata de uno de esos lugares que todavía conservan la magia de lo auténtico.

Isla Fuerte es, en definitiva, uno de esos tesoros escondidos de Colombia que vale la pena descubrir al menos una vez. Un destino donde el mar, la tranquilidad y la gastronomía local se combinan para ofrecer una experiencia difícil de olvidar y que demuestra que aún quedan paraísos por explorar en el Caribe colombiano.

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