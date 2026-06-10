- Los vehículos eléctricos que se pueden cargar por menos de lo que vale una gaseosa y tienen tremendo descuento

Mientras la gasolina sigue subiendo, una empresa caleña encontró la forma de mover negocios gastando menos de $3.000 diarios en algunos de sus modelos

Pensar en un vehículo que se puede cargar en menos de $5.000, parece una auténtica locura, pero hoy ya lo han hecho una realidad. En Cali, una empresa se levantó con el fin de que muchos puedan acceder a esta nueva movilidad sostenible con calidad y excelentes precios, pero no solo a los caleños, sino a toda Colombia. Un sueño que ya ha tomado forma y que de hecho los ha convertido en referentes de su ciudad y poco a poco de otras partes del país.

Se trata de Brenson, una compañía que nació en el año 2020 importando vehículos eléctricos, buscando ser una solución más cercana a las personas, incluso cuando esa movilidad sostenible parecía algo lejano a los colombianos. Lo que empezó como un pequeño portafolio poco a poco se amplió, empezando a abarcar diversos segmentos y convirtiéndose en aliado no solo de los clientes y su bolsillo, sino también del medio ambiente, que pide a gritos cambios importantes en el parque automotor colombiano.

Hoy, Brenson se ha convertido en un aliado estratégico tanto de empresarios como de emprendedores y familias que buscan alternativas de movilidad más económicas. Su crecimiento se debe justamente a la variedad de soluciones que han traído al país: motocarros eléctricos, bicicletas eléctricas, ciclomotores e incluso cuadriciclos urbanos, vehículos pensados para distintos tipos de necesidades y presupuestos.

No son una empresa cualquiera, es una que ya aparece en las grandes de las ferias y que ha sumado a la Feria2Ruedas, en Medellín (Una de las más grandes a nivel mundial), Expo2Ruedas, en Bogotá y también se han convertido en patrocinadores del reinado Srta. Cali, lo que habla de la popularidad y éxito de esta compañía

Así es como Brenson se está convirtiendo en aliado de empresas y emprendedores en Colombia

En medio de su deseo por acercar esta movilidad a las personas, la empresa caleña ha presentado tres opciones que se ajustan por completo a las necesidades de diferentes clientes y que sin duda, serán el mejor aliado de los trabajadores. Por un lado, se encuentra el motocarro Carry Furgón, con una velocidad máxima de 35 km/h y una autonomía de hasta 70 kilómetros por carga.

Su diseño es ideal tanto para ciudad como para zonas rurales, pues su furgón evita el ingreso de polvo u otros elementos que puedan afectar la carga. Pero lo más llamativo es su tiempo de recarga, ya que en tan solo ocho horas recupera el 100 % de batería, con un costo promedio de apenas $2.350.

Motocarro Carry Furgón.

Además, tiene una muy buena capacidad de carga, soportando hasta 300 kilos y ofreciendo espacio para dos pasajeros. A esto se suma el Carry Platón, un modelo que combina economía, funcionalidad y sostenibilidad. Cuenta con velocidad máxima de 35 km/h, autonomía de hasta 80 kilómetros y una plataforma trasera amplia fabricada en acero estructural reforzado, lo que garantiza durabilidad y resistencia.

Este modelo incorpora suspensión mixta, tablero LCD y sistema de conducción con tres marchas y reversa, facilitando su uso en labores comerciales, logísticas y de servicio. Pero más allá de sus especificaciones, se convierte en un aliado por sus bajos costos de mantenimiento y operación, permitiendo que muchos negocios reduzcan gastos importantes en transporte.

Finalmente, está el Maxi, un motocarro pensado para transporte de pasajeros. Tiene capacidad para cinco personas, soporta hasta 400 kilos y puede alcanzar una velocidad máxima de 35 km/h, con autonomía cercana a los 80 kilómetros. Tal como ocurre con los demás modelos, sus costos de mantenimiento y carga son considerablemente bajos frente a vehículos de combustión.

La oportunidad para estrenar vehículo eléctrico con tremendo descuento

Buscando acercar aún más esta movilidad sostenible a los colombianos, Brenson prepara una de sus campañas más importantes del año: la “Primatón Brenson”. Durante esta temporada especial, la compañía ofrecerá descuentos de hasta el 45 % en referencias seleccionadas, convirtiéndose en una gran oportunidad para quienes quieren dar el salto a un vehículo eléctrico con respaldo y precios mucho más accesibles.

Motocarro eléctrico MAXI

En esta edición, los grandes protagonistas serán justamente los motocarros eléctricos de carga y pasajeros, vehículos que hoy se han convertido en herramientas clave para pequeños negocios, emprendimientos y operaciones logísticas. Su bajo consumo energético, la reducción de costos operativos y el ahorro en mantenimiento los han llevado a ganar cada vez más protagonismo.

Pero la apuesta de Brenson no se limita únicamente a estos modelos. Actualmente, la compañía también ofrece bicicletas eléctricas y ciclomotores con distintos diseños, autonomías y precios, ideales para quienes buscan una solución práctica para el día a día en ciudad. Además, cuentan con cuadriciclos eléctricos familiares, opciones pensadas para recorridos urbanos y trayectos cortos, con bajos costos de recarga y mantenimiento.

Todo esto hace parte de la visión de una empresa caleña que quiere cambiar la manera en que los colombianos se movilizan. Lo que arrancó como un pequeño negocio de importación hoy se ha convertido en una marca que gana reconocimiento por acercar tecnologías limpias a personas y empresas que antes veían este tipo de movilidad como algo imposible de alcanzar.

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