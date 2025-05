El enérgico discurso del presidente Gustavo Petro el pasado 1 de mayo, Día de los Trabajadores, en la Plaza de Bolívar, ha despertado toda clase de reacciones. Quizá una de las más recurrentes es en la que comparan al mandatario colombiano con el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien también alzó la espada de Bolívar.

Varios líderes opositores al Gobierno Petro como la precandidata presidencial Vicky Dávila, la senadora uribista María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Andrés Forero desempolvaron un video donde Chávez, en el 2010, también usó el arma de Bolívar para defender lo que él llamaba el “socialismo del siglo veintiuno”.

No está claro si Petro imitó deliberadamente aquel gesto o si fue coincidencia. Sin embargo, los videos que circulan en redes muestran una puesta en escena muy similar a la del 5 de julio de 2010, cuando Chávez, vestido con su tradicional uniforme rojo, desenvainó la espada durante los actos por el 199.º aniversario de la Independencia de Venezuela, en el Paseo Los Próceres, en Caracas.

El acto fue simbólico: Chávez lo presentó como un gesto de reafirmación del espíritu bolivariano y de la revolución que lideraba.

La espada se ha usado en varios momentos clave del chavismo como símbolo del legado de Bolívar y de la revolución bolivariana. Ahora, el presidente Petro parece querer simular esa representativa escena: no solo apareció vestido con un saco rojo, sino que ante miles de colombianos en la emblemática plaza mostró el arma y proclamó consignas que ya han dado bastante de qué hablar.

Estas similitudes no pasaron desapercibidas, no solo entre los líderes opositores, sino también entre cientos de internautas que cuestionaron con vehemencia el discurso del jefe de Estado y lo interpretaron como un intento de emular a uno de sus referentes políticos latinoamericanos.

Y es que desde el día que Petro asumió la Presidencia, el 7 de agosto del 2022, la espada del Libertador ha sido eje central para él: no solo la recuperó públicamente durante su posesión —en contra de la postura de su antecesor, Iván Duque—, sino que ordenó exhibirla permanentemente en la Casa de Nariño.

“Alguna vez lo hicimos en la posesión de presidente, pero creo que hoy es el momento. Creo que hay que desenvainar la espada. Para repetir una frase que el libertador pronunció en su momento: Y es que hasta que no haya justicia social en Colombia no se envainará la espada, sino continuará desenvainada como hoy está en los salones de esta Casa de Nariño, expuesta públicamente a la población; pero me parece que esa espada debe guiar hoy la consulta popular, debe guiar más que el presidente al pueblo de Colombia y por tanto saldrá a exponerse ese día en donde ojalá, ya no dos veces, sino cuatro veces, llenemos la Plaza de Bolívar ante el pueblo”, aseveró Petro.

Su discurso se dio luego de leer algunas de las 12 preguntas que incluyó para su consulta popular y que precisamente radicó este 1 de mayo ante el Congreso de la República. Para muchos, la representación del mandatario de los colombianos este jueves representa lo que temieron durante años, que Colombia se convierta en Venezuela; para otros, la esperanza de que haya un presidente que busca reivindicar los derechos de la clase trabajadora en “el país de la belleza”.