El reyecito Petro y sus propuestas que dejan a muchos boquiabiertos

Por: Juan Carlos Camacho Castellanos |

marzo 08, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Foto: Archivo particular

.Publicidad.

Revisando los medios nos enteramos de las últimas propuestas del San Petro, desde quitarle la independencia al Banco de la República (a imprimir billetes a lo loco) hasta la de acabar con las EPS (a recibir agentes del G2 cubano disfrazados de “médicos” y a expropiar las grandes infraestructuras de Sanitas o Compensar).

Definitivamente, este individuo, más allá de necesitar con urgencia un curso acelerado de economía, requiere de un poco de auxilio psicológico y de alguien que le aclare que él no viene a instaurar su monarquía socialista porque, de ganar las elecciones, tendrá que gobernar bajo el imperio de la ley y en beneficio de aquellos que le hemos pagado su salario por un buen tiempo mientras vegetaba en el congreso, en la alcaldía y, nuevamente en el congreso, excepto, claro, cada vez que sacaba alguna denuncia para dar a entender que “algo estaba haciendo”.

-Publicidad.-

Pero lo triste es que aún no hemos entendido que este individuo es peligroso, no solo por su probada incompetencia y su acervado populismo, sino que, como todo enfermo de poder lo más probable es que una vez que coloque sus posaderas en el sillón presidencial, como su amigo Hugo Chávez, le agarre el gustico y no lo desee ceder democráticamente a otro. Ya lo veremos buscando el cambio de constitución y tratando de colocar sus garras sobre todo poder y medio independiente. Este tipo de tiranuelos tienen un manual de instrucciones que siguen a pie juntillas.

El viejo cuento del lobo con piel de oveja que llega a democratizar al rebaño. La triste fabula de las ranas pidiendo rey y, el relato aquel del Rey que estará desnudo, pero con un final distinto, donde el que se ría del soberano caerá ajusticiado por la guardia roja pretoriana del monarca socialista. Es que así es la historia y, así, también la ceguera de los pueblos.

Publicidad.

Y aclaro, el imprimir billetes es una distorsión económica y un error en el que incurren los lelos[1] de la ciencia económica. Eso está demostrado hasta la saciedad por ejemplos recientes como el de Venezuela o Zimbawe.

Destruir el aparato productivo para implementar una economía planificada es un disparate de comunista trasnochado como lo demostraron décadas del modelo soviético.

Acabar con cualquier posibilidad de reducir el tamaño del estado por imponer más burocracia es condenar a los pueblos al vasallaje de los impuestos infinitos y a la pauperización de los ciudadanos en pro de sostener al toro sagrado del estado y sus privilegiados burócratas.

Pero los ingenuos seguidores del reyezuelo de marras solo dirán: “Es que Petro es el cambio” (cuando lleva viviendo del Estado desde 1998 y no ha hecho nada más que criticar, denunciar y administrar pesimamente una ciudad), otros esgrimirán “Petro presidente, aunque les duela”; si, al final nos dolerá a todos porque el tiempo y los hechos demostrarán que Colombia también será una víctima del “engaño populista”.

Ya lo veremos, a su reyecito electo agarradito de manos con Maduro, hipotecando el territorio colombiano al mejor postor y enriqueciéndose groseramente mientras disfruta del poder que, desafortunadamente, la masa resentida desea entregarle con votos para que él, después, la sojuzgue, la brutalice y la empobrezca.

[1] Que no se entera de lo que ocurre o de lo que se dice por distracción, falta de viveza o falta de inteligencia.