- Cómo Abelardo De la Espriella convirtió a Barranquilla en el epicentro de su campaña electoral

A sabiendas del valor del voto costeño para ganar la Presidencia el envión final fue para reafirmar la fuerza de la región marcando distancia con el centralismo

Desde su casa en el exclusivo conjunto residencial Lagos de Caujaral en Puerto Colombia, municipio metropolitano de Barranquilla donde se instaló desde mediados del año pasado cuando empezó a madurar la idea de aspirar a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, coordina la recta final de su campaña. Allí recibió con al hoy senador Enrique Gómez, cabeza de lista del partido Salvación Nacional el resultado de las elecciones legislativas.

#Colombia | Desde Barranquilla, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella celebra con Enrique Gómez que el movimiento Salvación Nacional, lista que apoyó al Senado, superará el umbral y logrará cuatro curules en en esa corporación. pic.twitter.com/6NmMcQ87oD — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) March 9, 2026

A pesar de no ser oriundo de Barranquilla y haber crecido en Montería, donde nació su esposa Ana Lucía Pinedo, La arenosa se convirtió en el epicentro de una de sus batallas claves con su contendor Iván Cepeda y por algo fue el lugar escogido para el cierre de campaña en el Malecón del Río.

La estrategia para quedarse con los votos de Barranquilla

De los más de 8 millones de votos que se pueden recoger en los 8 departamentos de la región Caribe, en Barranquilla tiene un potencial de 2 millones de votos de los cuales De la Espriella aspira a quedarse con una buena tajada. Ha insistido en los avances en el desarrollo de la ciudad en una alusión directa al Grupo Char que completa 20 años y cuatro alcaldías, incluidas las dos de Alejandro Char que ha disputado con Petro la presencia en los barrios populares.

Este mensaje de respaldo y continuidad a la gestión del alcalde ha sido una manera de conectar con los barranquilleros que siguen expresando en las encuestas satisfacción con Char.

Con habilidad De la Espriella se apropió de la camiseta de la Selección Colombia que lo ha acercado a la gran hinchada no solo en la casa de la Selección, porque si algo une a los colombianos es el equipo de fútbol nacional que despierta además sentimientos patrios.

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En la misma línea del fervor futbolístico De la Espriella ha rescatado figuras costeñas como Teofilo Gutierrez, el humorista Lucho Torres, ambos cercanos al Charismo que tiene presencia en ciertos barrios de la ciudad como es el caso de La Manga como se contó en esta nota.

Allí ha compartido con líderes que han trabajado en el terreno como el representante electo Estefanel Gutiérrez, un líder local que se convirtió en una de las nuevas apuesta de Cambio Radical en las pasadas elecciones legislativas tras haber sobresalido en el Concejo Distrital donde el alcalde Char ha logrado construir una sólida coalición para gobernar la ciudad sin dificultad.

El lugar para Bogotá, otra decisión planeada

El candidato de Defensores por la Patria esperará el resultado electoral de la primera vuelta presidencial en Barranquilla donde en la mañana votará en el colegio La Enseñanza, uno de los puestos de votación tradicionales que está además localizado contiguo al colegio Biffi La Salle, donde votará Fuad Char.

Después de seis meses intensos de campaña, desde el primer gran acto en Bogotá en el Movistar Arena el pasado 3 de noviembre, De la Espriella espera ver convertidos en votos su propuesta de gobernar con “los nunca” y ganarle “a los de siempre”.

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