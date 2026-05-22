- Un barrio en Barranquilla le hizo el desplante a Petro a pesar de ser beneficiado por el gobierno

Parques de Bolivar 2 en Villas de San Pablo, un bastion Charista que olvidó los paneles solares recibidos le dijo no a la visita presidencial

La comunidad del conjunto Parques de Bolívar 2, en el barrio Villas de San Pablo, en Barranquilla, conocido por ser un fortín charista, rechazó la visita del presidente Gustavo Petro, quien tenía previsto asistir este viernes 22 de mayo a la entrega protocolaria de celdas fotovoltaicas a 500 viviendas que habrían sido beneficiadas en el sector.

Intalación de panales solares en el conjunto Parques de Bolívar 2 en el barrio Villas de San Pablo.

De acuerdo con la información que obtuvo Las Dos Orillas, se espera que la visita sea reprogramada para los próximos días, tentativamente para el 29 de mayo, y se tiene previsto que el acto se haga en otro sector del barrio o en la Plaza de Paz de Barranquilla.

Le puede interesar: Villas de San Pablo, el territorio charista que el petrismo busca arrebatarle en Barranquilla

Lo que también se sabe es que el acto se pretende hacer sí o sí, antes de la primera vuelta. Es una muestra más de la puja por sumar votos a la campaña de Iván Cepeda, candidato oficialista, quien cerrará su campaña este domingo 24 de mayo en la capital del Atlántico, al igual que Paloma Valencia, que lo hará este 22 y Abelardo De la Espriella el 23 en esta ciudad.

Panoramica de los conjuntos Parques de Bolívar 1 y 2 en el barrio Villas de San Pablo.

Las razones de la cancelación

Sobre las razones para no recibir al presidente se conocen dos versiones, la primera está relacionada con el pulso interno que hubo entre los copropietarios del conjunto Parques de Bolívar 2, ocasionado inicialmente porque no todos fueron beneficiarios del plan piloto de programa Colombia Solar, que subsidió los paneles solares a más de 150 casas de las 284 que tiene el complejo. Esta habría sido la excusa perfecta para que muchos hicieran una férrea oposición a la llegada del mandatario a las instalaciones residenciales.

Le puede interesar: La historia detrás del "meteorito" en Barranquilla

Sin embargo, esta redacción conoció de primera mano que varias familias rechazaron el beneficio de los paneles solares sin dar mayores explicaciones. Estos fueron cedidos a otras viviendas. Algo que deja entrever, según nuestras fuentes que, “o son muy opositores al gobierno, o su recibo de energía llega muy económico y consideran darle la oportunidad a otras personas”.

Momentos en los que descargaban los paneles a las casas beneficiadas.

Desde este medio hicimos seguimiento desde el fin de semana pasado al tema y conocimos que la administración del conjunto, por medio de una encuesta, consultó a sus moradores si accedían a la aprobación de la visita de Petro, que traía consigo unos requerimientos logísticos que se convirtieron en la otra razón para que la mayoría dijeran que no a la visita del presidente.

Una tercera razón por la que aparentemente se habría cancelado la visita está relacionada con temas de agenda de Presidencia, desde donde nos cuentan que será reprogramada y que la harán en Villas de San Pablo, un sitio distinto al que se tenía contemplado (Parques de Bolívar 2) para que el mandatario pueda ver en persona las casas beneficiadas en todo el barrio.

Así las cosas, queda el sin sabor de si hubo o no un saboteo a la visita presidencial por parte de los simpatizantes charistas en un sector en el que el alcalde Alejandro Char tiene muy buena aceptación, pero donde el presidente Gustavo Petro también ha venido ganando simpatizantes por el trabajo comunitario de líderes sociales como José Arrieta, quien, al igual que muchos de los habitantes de Villas de San Pablo, es desplazado por la violencia y ve con buenos ojos cualquier beneficio en pro de una comunidad que ha demostrado a lo largo de su historia que es un lugar resiliente y de progreso.

Anuncios.

Anuncios..