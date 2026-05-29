- Petro aterriza en Barranquilla a entregar paneles solares mientras Alejandro Char legaliza predios

Colombia Solar es el programa que el presidente está impulsando mientras Mi Título Propio es con el que el alcalde quiere que lo recuerden en los barrios

Las dos fuerzas políticas enfrentadas en Barranquilla, el Charismo y el Petrismo, se la juegan en los barrios a donde el gobierno nacional ha focalizado su programa Colombia Solar y la alcaldía Mi Título Propio con el que busca entregarle títulos de propiedad a habitantes que ocupan de manera irregular, desde hace años sus predios.

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Es la recta final de la primera vuelta presidencial en la que los Char destaparon su apoyo al candidato Abelardo De la Espriella y Petro se la juega por la continuidad de su proyecto político en la figura de Iván Cepeda.

¡Más de 2.000 familias barranquilleras ahora sí son dueñas de su casa! 🏠👏🏻



Entregamos títulos y escrituras de vivienda a familias que por muchos años construyeron su hogar con mucho esfuerzo y vivieron en sus casas sin tener la tranquilidad de que legalmente les pertenecieran.… pic.twitter.com/LaIdryZ1Mp — Alejandro Char (@AlejandroChar) May 27, 2026

El programa impulsado desde la Alcaldía de Barranquilla ha beneficiado alrededor de dos mil familias que viven en barrios de bajos recursos construidos por medio de invasiones en distintos períodos de tiempo como son Las Malvinas, El Bosque, Siete de Abril, Ciudadela 20 de Julio, Juan Mina, Santo Domingo de Guzmán, Las Américas y Carrizal. Allí el alcalde Char tiene mucha presencia y se le reconocen esfuerzos como el de haber entregado 4.853 títulos de propiedad, la última semana han dado el equivalente al 40% de estos títulos.

El significado de este programa es mayúsculo para la gente que logran ser propietarios formales de sus viviendas y que a corto plazo tributen desde el impuesto predial, una de los rubros de donde más recoge el distrito para sus obras de pequeña y mediana escala.

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Los paneles que está entregando Petro

Comienza el programa Colombia Solar en el Caribe colombiano.



Amira de 85 años recibe su kit de energía solar para su techo



Energía barata para el Caribe, para medio millón de hogares. pic.twitter.com/UaVSI60tIH — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2026

Por parte del Gobierno Nacional en cabeza del propio presidente Gustavo Petro, la arremetida es similar, pero con mayor publicidad. Desde hace dos semanas esta redacción le ha seguido la pista a los ya instalados, pero no en funcionamiento de las 500 viviendas fotovoltaicas que este viernes 29 de mayo a menos de 41 horas de la cita electoral entregará protocolariamente el mandatario nacional a los beneficiados que provienen de barrios como Villas de San Pablo, un fortín charista al que no ha podido entrar de lleno como lo dijimos en esta nota.

Estos panales hacen parte de la primera fase del plan piloto de 2.700 unidades del programa, lanzado por la Casa de Nariño en Barranquilla a finales del año pasado, con el propósito de disminuir el costo de la energía en hogares de estratos 1 y 2 a través de techos solares y avanzar en la transición energética. Un plan que Petro empezó a empujar con fuerza en las últimas semanas en una clara alusión para que el gobierno central tenga mayor presencia en los barrios y llegarle a la gente con la promoción de la continuidad del proyecto político actual.

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Petro sabe del peso y del voto juicioso de la costa cuando se tiene cercanía con la gente en la que él ha tenido mayor acogida que Iván Cepeda, que a pesar de sus ancestros caribes por el lado materno no ha logrado conectar en su campaña.

El empujón de Petro resulta importante, aunque no es claro que los votos se puedan endosar.

Abelardo de la Espriella mostró por su lado que juega de local en la cancha de la arenosa como lo demostró en su cierre de campaña en el Gran Malecón y es desde allí donde está coordinado el remate de su estrategia “póngale la raya al tigre” con la que busca ganar en primera vuelta.

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